В 10 выпуске "Танцев со звездами" Иванну Онуфрийчук впервые поддерживал муж-миллионер Алмаз, который прилетел в Украину из Швейцарии. То ли случайно, то ли по замыслу стилистов ведущая выглядела как невеста. В таком платье она смело могла идти под венец.

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Образ Иванны Онуфрийчук

После пышных платьев и платьев с провокационными разрезами ведущая "Танцев" решилась похвастаться стройными ножками. Наряд для 10 прямого эфира ей сшил именитый украинский бренд FROLOV.

На Иванне Онуфрийчук лаконичное белое мини-платье без бретелей с акцентом на декольте. Его низ украшен блестящей бахромой с камнями, а на талии – смелые разрезы. Эти детали являются главными "изюминками" коллекций Ивана Фролова.

Чтобы не выглядеть слишком откровенно в эфире национального телевидения, ведущая надела прозрачную накидку со шлейфом, которая прикрывала плечи и стройную фигуру. Под платье она подобрала лаконичные босоножки на каблуке и с завязками.



Иванна Онуфрийчук в мини-платье от FROLOV / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"



Иванна Онуфрийчук в мини-платье от FROLOV / Фото из инстаграма ведущей "Танцев со звездами"