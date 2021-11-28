Впервые в истории проекта "Танцы со звездами" на паркете объединились звездные супруги Кати Осадчей и Юрия Горбунова. Если шоумен – неизменный ведущий шоу, телезвезда – приглашена ведущая балкона.

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В 13 выпуске у пары сложилась идеальная коммуникация. Влюбленные подшучивали друг друга и рассказали, что пока они ведут "Танцы", с сыновьями сидят няня и бабушка.

Образ Кати Осадчей в суперфинале "Танцев со звездами"

В прямом эфире ведущая появилась в эффектном белом платье со шлейфом, расшитом блестками и камнями. Ее длинный вечерний наряд довершила объемная вставка на талии, очертания которой напоминали бабочку. Примечательно, что жена Горбунова выбрала серьги схожей формы.

Перчинки образа Кати Осадчей добавили обнаженные плечи, глубокое декольте и пикантный разрез выше бедер. Да, в суперфинале "Танцев" многодетная мамочка посветила стройными ножками, которые вернула всего через три месяца после родов!

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в суперфинале "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма шоумена

Катя Осадчая в суперфинале "Танцев со звездами" / Скриншот с видео