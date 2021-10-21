Жена казахского миллионера обожает выглядеть роскошно и дорого. Ни одно светское появление Иванны Онуфрийчук не обходится без брендовых вещей или ценных аксессуаров. Больше всего общественность впечатляют ее образы на "Танцах со звездами", ведь над ними трудится большая команда.

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Образ Иванны Онуфрийчук в платье с разрезом

В 7 выпуске "Танцев со звездами" ведущая появилась в атласном вечернем платье черного цвета. Ее наряд был очень оригинальным, ведь, кажется, держался всего на двух шпильках.

Так, ассиметричное платье имело вырез в зоне декольте и смелый разрез выше бедер. Примечательно, что под него Иванна Онуфрийчук не надевала нижнее белье. Она на всю страну блеснула не только стройными ногами, но и эффектным бюстом.

Иванна Онуфрийчук в платье с разрезом и украшениях Bulgari / Фото из инстаграма ведущей

Платье знаменитость соединила с лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Ей сделали укладку с эффектом мокрых волос и роскошный макияж с красной помадой, черными стрелками и блестящими тенями.

Наибольшее внимание публики привлекли аксессуары Иванны Онуфрийчук. На ней массивные серьги, кольца и браслет в виде змеи. Все украшения из коллекции люксового итальянского бренда Bulgari.

Иванна Онуфрийчук в платье с разрезом и украшениях Bulgari / Фото из инстаграма ведущей