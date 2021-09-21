Львовская модельер Оля Мак одевает половину украинского шоу-биза. Ее клиенткой стала жена казахского миллионера и ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук. Для прямого эфира она выбрала одно из самых дорогих платьев в вечерней коллекции – за 30 тысяч гривен.

Не пропустите Иванна Онуфрийчук рассказала, как на самом деле стала ведущей "Танцев со звездами"

Иванна Онуфрийчук в платье за ​​30 тысяч гривен

Рядом с Юрием Горбуновым ведущая появилась в пышном желтом платье с глубоким декольте. Оно выполнено из стрейч-сетки и фатина, а низ отделан рюшами. Наряды для Иванны Онуфрийчук создавали вручную, потратив на пошив двое суток!

Вечернее платье со шлейфом роскошно подчеркнуло стройную талию и прочие прелести фигуры знаменитости. Чтобы не отвлекать внимание от обольстительной зоны декольте, длинные волосы она уложила назад, а из аксессуаров выбрала только длинные серьги с камнями.

Иванна Онуфрийчук и Юрий Горбунов в 3 выпуске "Танцев со звездами" / Скриншот с видео



Иванна Онуфрийчук с участниками в 3 выпуска "Танцев со звездами" / Скриншот с видео

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Напомним, еще в первом эфире "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук показала, что будет поражать эффектными нарядами. Дебютный выпуск она провела в ярко-красном платье от Dior. К слову, это любимый бренд ведущей, поэтому муж-миллионер часто задаривает ее вещами от французского дома моды.