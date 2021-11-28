Кожен look Іванни Онуфрійчук ретельно продумує велика команда стилістів. На паркеті "Танців з зірками" вона з'являлась у сукнях з надглибокими декольте та сміливими розрізами. Однак її образ у суперфіналі проєкту затьмарив усі попередні.

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Іванна Онуфрійчук у "золотій" сукні на "Танцях з зірками"

35-річна телеведуча сяяла в золотистій сукні довжини міні. Головний акцент у вбранні – на пікантному декольте, тоді як блискуча бахрома з каміння додала кокетливості та грайливості. Стрункий стан Онуфрійчук огортав "золотий" шлейф, що йшов від плечей.

Під звабливе плаття ведуча "Танців" підібрала лаконічні босоніжки на шпильках. З аксесуарів на ній масивні сережки-підвіски та перстень з величезним каменем. Витончені риси обличчя Іванни Онуфрійчук підкреслив яскравий макіяж – з золотистими тінями та розлогими чорними стрілками.

Іванна Онуфрійчук і Юрій Горбунов у суперфіналі "Танців з зірками" / Фото з інстаграму проєкту

Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"