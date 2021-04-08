Украинская телеведущая Василиса Фролова 7 марта впервые стала мамой. Через месяц после рождения сына она обнародовала миловидные фото, где показала его лицо.

Звездный бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. К числу тех знаменитостей, которые стали родителями на карантине, присоединилась и Василиса Фролова. Месяц она радовала поклонников разнообразными фото с малышом, а теперь устроила тематическую фотосессию, где показала лицо маленького Родиона.

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Лицо сына Василисы Фроловой

Будучи беременной, ведущая появлялась перед камерой в костюме Микки Мауса. По случаю того, что сыну исполнился месяц, звездная мама также одела его в костюм героя из мультфильма. С подписчиками Василиса поделилась интересными фотоколлажами, на которых соединила свои фотографии и фотографии Родиона.

"Месяц человеку. Вы же, надеюсь, не шутите, что он тяжелый. За это время трансформации с телом и умом в разы больше, чем за всю беременность. Мальчик полностью владеет мной и пока никаких шансов на самостоятельную, свободную жизнь не дает. Почему же вы не предупреждали об этом? По случаю первой даты утром Родион метко выстрелил прямо в мамину косметичку, чем показал ее ненужность", – написала в публикации Василиса.

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