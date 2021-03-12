Украинская телеведущая Василиса Фролова недавно родила первенца. Она не скрывает фотографии с малышом, поэтому часто делится ими с поклонниками.

Успешная украинская телеведущая Василиса Фролова теперь новоиспеченная мамочка. Она родила сына, которого назвала Родионом. Звезда поделилась новым фото с малышом на личной странице.

К теме Илона Гвоздева отдыхает в Египте с мужем и детьми: как пятимесячный сын перенес перелет

Василиса Фролова показала фото с сыном

Перед камерой телеведущая позировала на больничной койке, ведь ее еще не выписали из роддома. На Василису светило яркое солнце из окна, а сама она мило улыбалась в объектив. Фролова была одета в серую футболку и прикрыта белоснежным одеялом.

На руках звездная мамочка держала сына, завернутого в пеленки. На этот раз она решила не показывать лицо малыша, потому что повернула его спиной. В подписи к фото телеведущая поделилась, как проходят ее первые дни материнства.

"Четвертый триместр беременности. Самый сложный и непредсказуемый. Счастливый и болезненный одновременно. Весь спектр гормональных переливов дает возможность почувствовать себя и мрачным зомби, и самым свежим весенним цветком. Период вынашивания сменяется донашиванием, ребенок просто переместился с внутренней на внешнюю стенку живота", – написала Василиса Фролова.

Телеведущая добавила, что ей трудно охарактеризовать все изменения, произошедшие за последние несколько дней, несмотря на осведомленность в теме. Единственными, кто помогают Фроловой, являются врачи. Новоиспеченная мама поделилась, что сначала не понимала, почему вокруг нее так много персонала. Однако отметила, что они очень ей помогают.

"Система постоянной опеки работает настолько безотказно, что уже через несколько минут после родов нет и тени тревоги. Исчезают глупые беременные вопросы и вот уже я могу дать трезвую оценку своим изменениям и с каждым разом все смелее беру на руки малыша", – подытожила Василиса.

Поклонников очаровал новый кадр Фроловой с сыном: