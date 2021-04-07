Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум в августе 2020 года стали родителями. У них родилась дочь Дэйзи. Папарацци удалось сфотографировать семью во время отдыха на пляже. Теперь в сети появились первые снимки, где видно лицо крохи.

Фотографии дочери знаменитых супругов и раньше появлялись в сети, однако на них не было видно ее лица. Сами звездные родители еще не показывали свою дочь, но и скрыть ее от публики не удалось.

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В сети показали лицо дочери Кэти Перри и Орландо Блума

На фото, которое опубликовало издание The Page Six, артистка изображена в пляжном платье, соломенной панаме и защитной маске. Она старалась быть незаметной, однако папарацци все-таки узнали ее. В левой руке Кэти держала семимесячную дочь Дэйзи. Розовощекая красавица была одета в голубые шорты, белую кофточку и панамку.

В теплый солнечный день Перри вместе с малюткой отправилась на прогулку и прекрасно провела время на берегу океана в Санта-Барбаре.

Посмотреть фото дочери Кэти Перри и Орландо Блума можно здесь.

Звездные мамы и их дочери: