Кэти Перри и Орландо Блум отдыхают с дочкой на пляже и впервые показали ее лицо
Американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум в августе 2020 года стали родителями. У них родилась дочь Дэйзи. Папарацци удалось сфотографировать семью во время отдыха на пляже. Теперь в сети появились первые снимки, где видно лицо крохи.
Источник:The Page Six
Фотографии дочери знаменитых супругов и раньше появлялись в сети, однако на них не было видно ее лица. Сами звездные родители еще не показывали свою дочь, но и скрыть ее от публики не удалось.
Актуально "Ангел" Victoria's Secret Грейс Элизабет впервые стала мамой
В сети показали лицо дочери Кэти Перри и Орландо Блума
На фото, которое опубликовало издание The Page Six, артистка изображена в пляжном платье, соломенной панаме и защитной маске. Она старалась быть незаметной, однако папарацци все-таки узнали ее. В левой руке Кэти держала семимесячную дочь Дэйзи. Розовощекая красавица была одета в голубые шорты, белую кофточку и панамку.
В теплый солнечный день Перри вместе с малюткой отправилась на прогулку и прекрасно провела время на берегу океана в Санта-Барбаре.
Звездные мамы и их дочери:
- "Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск поделилась с поклонниками миловидным моментом, где ее кроха Тууликки просыпается;
- актриса Хилари Дафф показала новорожденную дочь через неделю после домашних родов;
- нидерландская модель Роми Стрейд прогулялась по пляжу с маленькой дочкой.
Поделиться новостью