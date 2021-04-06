Украинская телеведущая Василиса Фролова не прекращает показывать поклонникам новорожденного сына. На днях звезда обнародовала новые фотографии и очаровала сеть.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова приостановила карьерное развитие, ведь воспитывает новорожденного сына Родиона. Она часто делится с поклонниками его трогательными фото, набирающими множество предпочтений в инстаграме.

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Новые фото сына Василисы Фроловой

Телеведущая в первую очередь показала свое фото с сыном. Она позировала Перед камерой в одной из комнат дома, где стала на лестницу и качала коляску малыша. Василиса Фролова была одета стильно и по-домашнему. Она примерила бежевые широкие брюки и кофточку на пуговицах. Белокурые волосы звезда собрала в высокий пучок, а на лице сделала легкий макияж с акцентом на губах.

Также телеведущая показала новые фото маленького Радиона – уже 7 апреля ему исполнится 2 месяца. Она поделилась его трогательными фотографиями в различных колыбелях и люльках, которые приобрела Фролова для комфортного сна малыша.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

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