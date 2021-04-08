Українська телеведуча Василіса Фролова 7 березня вперше стала мамою. Через місяць після народження сина вона оприлюднила миловидні фото, де показала його обличчя.

Зірковий бейбі-бум в українському шоу-бізнесі продовжується. До числа тих знаменитостей, які стали батьками на карантині, приєдналася й Василіса Фролова. Місяць вона тішила шанувальників різноманітними фото з малюком, а тепер влаштувала тематичну фотосесію, де показала обличчя маленького Родіона.

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Обличчя сина Василіси Фролової

Бувши вагітною, ведуча поставала перед камерою в костюмі Міккі Мауса. З нагоди того, що синові виповнився місяць, зіркова матуся також одягнула його в костюм героя з мультфільму. З підписниками Василіса поділилася цікавими фотоколажами, на яких поєднала свої світлини та світлини Родіона.

"Місяць людині. Ви ж, сподіваюся, не жартуєте, що він найважчий. За цей час трансформації з тілом та розумом в рази більше, ніж за всю вагітність. Хлопчик повністю володіє мною і поки що жодних шансів на самостійне, вільне життя не дає. Чому ж ви не попереджали про це? З нагоди першої дати зранку Родіон влучно стрілив прямо у мамину косметичку, чим засвідчив її непотрібність", – написала в публікації Василіса.

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Інші фото сина Василіси Фролової: