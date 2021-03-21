Украинская телеведущая Василиса Фролова поделилась с поклонниками новыми фото с первенцем. Звезда показала первую прогулку маленького Родиона.

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова недавно стала мамой впервые. Она много времени уделяет первенцу, но и не забывает об аудитории, поэтому часто радует сеть волшебными фото.

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Новые фото Василисы Фроловой с сыном

На днях телеведущая отправилась на самую первую прогулку с сыном Родионом. Заодно звезда сделала трогательные фото в парке. Для выхода в свет Василиса Фролова выбрала стильный наряд. Она предстала в розовом худи и голубых джинсах. Сверху звездная мамочка накинула бежевое пальто и дополнила аутфит белыми кроссовками на массивной подошве.

Телеведущая распустила короткие белокурые волосы и выровняла их. На лице она сделала легкий макияж, который только подчеркнул черты Василисы Фроловой и удачно завершил нежный образ.

Звезда прогуливалась вместе с сыном Родионом. Он лежал в серой коляске и, вероятно, сладко спал. С лица Василисы не сходила улыбка – очевидно, что звезда наслаждается особым статусом звездной мамочки.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Новые фотографии телезвезды очаровали поклонников. Они поделились впечатлениями в комментариях: