Кроме того, исполнитель сообщил имя ребенка. Выяснилось, что Нави стал отцом сына, которого они с женой назвали Дарий.

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Ivan NAVI впервые стал отцом

Молодой папа отметил, что первенец родился с весом 3850 кг.

Сяркевич Дарий Иванович. Люблю тебя, сын,

– лаконично написал под публикацией артист.

Кроме того, Иван распространил первое фото с сыном. На снимке видно, как исполнитель мыло держит ножки ребенка.

Реакция сети

Фаны были очень удивлены, о чем и написали под постом. В то же время они поздравили молодого отца и написали ему много приятных слов:

"Поздравляю, друг";

"Класс. Казак! Искренне поздравляю";

"Поздравляю. Все в приятном и в неожиданном шоке";

"Поздравляю, Ваня! Это большое счастье! Здоровья и любви вам! Обнимаю";

"Класс. Поздравляю";

"Я в шоке! Поздравляю. Здоровье и жизнь под мирным украинским небом".

Кроме этого, к поздравлениям присоединилась Даша Квиткова: "Поздравляю. Пусть будет самым здоровым мальчиком! Маме легкого обновления и сил".

Напомним, недавно в эксклюзивном интервью Ivan NAVI признался, что его сердце занято. Больше ищите в материале 24 Канала.