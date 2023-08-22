Кроме того, исполнитель сообщил имя ребенка. Выяснилось, что Нави стал отцом сына, которого они с женой назвали Дарий.
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Ivan NAVI впервые стал отцом
Молодой папа отметил, что первенец родился с весом 3850 кг.
Сяркевич Дарий Иванович. Люблю тебя, сын,
– лаконично написал под публикацией артист.
Кроме того, Иван распространил первое фото с сыном. На снимке видно, как исполнитель мыло держит ножки ребенка.
Реакция сети
Фаны были очень удивлены, о чем и написали под постом. В то же время они поздравили молодого отца и написали ему много приятных слов:
- "Поздравляю, друг";
- "Класс. Казак! Искренне поздравляю";
- "Поздравляю. Все в приятном и в неожиданном шоке";
- "Поздравляю, Ваня! Это большое счастье! Здоровья и любви вам! Обнимаю";
- "Класс. Поздравляю";
- "Я в шоке! Поздравляю. Здоровье и жизнь под мирным украинским небом".
Кроме этого, к поздравлениям присоединилась Даша Квиткова: "Поздравляю. Пусть будет самым здоровым мальчиком! Маме легкого обновления и сил".