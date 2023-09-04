Тереза Балашова (настоящее имя певицы) родила вторую дочь. Имени своего мужа СолоХа не раскрывает.
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Радостной новостью с поклонниками певица поделилась в инстаграмме. Она опубликовала первую фотографию с младенцем – показала ручку ребенка с браслетом из роддома.
СолоХа стала мамой / Фото с ее инстаграммы
"Хвала тебе, великий Боже! Спасибо тебе за дочь", – написала СолоХа.
Поклонники звезды очень обрадовались этой новости. В комментариях они поздравили певицу с рождением дочери:
- "Удачи тебе, крошка. Наши самые искренние поздравления! Обнимаем".
- "Поздравляю с рождением дочери! Счастье и здоровье вам!"
- "Боже, какое счастье! Я вас поздравляю, госпожа Солоха, крепкого здоровья вам у малышей".
- "Искренние поздравления с рождением дочери. Счастливой судьбы и мирного неба".
- "Это невероятно хорошая новость. Пусть дочь растет здоровью и счастливой".
- "Поздравляю с пополнением в семье".
Также СолоХа поделилась, как кормит новорожденную дочь. Звезда заметила, что поддерживает грудное вскармливание для малыша.
В инстаграм-сторис певица показала еще одно фото с малышами. Примечательно, что звезда до сих пор в роддоме. Ее дочь спала в кроватке рядом.
СолоХа стала мамой / Фото с ее инстаграммы
Интересно, что за несколько часов до родов певица показывала в своих соцсетях, как на девятом месяце беременности играет в теннис со старшей дочерью.
Что известно о певице СолоХе: коротко
- Раньше она была известна как певица Тереза Франк. Начала свою карьеру девушка в 2010-х годах. Тогда она стала лауреатом премии "Хрустальный микрофон".
- До 2015 года выступала под псевдонимом Тереза Франка. Была подопечной украинского продюсера Владимира Бебешко. После прекращения сотрудничества с ним СолоХа продолжила музыкальную карьеру сама.
- Певица скрывает свою личную жизнь. Нынешний избранник звезды работает в правоохранительной структуре. Они вместе уже 2 года, но СолоХа не стала называть имя мужчины.
- Также у певицы старшая дочь Ариана от первого брака. Ранее артистка рассказывала, что инициатором развода стала она.