Тереза Балашова (настоящее имя певицы) родила вторую дочь. Имени своего мужа СолоХа не раскрывает.

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Радостной новостью с поклонниками певица поделилась в инстаграмме. Она опубликовала первую фотографию с младенцем – показала ручку ребенка с браслетом из роддома.



СолоХа стала мамой / Фото с ее инстаграммы

"Хвала тебе, великий Боже! Спасибо тебе за дочь", – написала СолоХа.

Поклонники звезды очень обрадовались этой новости. В комментариях они поздравили певицу с рождением дочери:

"Удачи тебе, крошка. Наши самые искренние поздравления! Обнимаем".

"Поздравляю с рождением дочери! Счастье и здоровье вам!"

"Боже, какое счастье! Я вас поздравляю, госпожа Солоха, крепкого здоровья вам у малышей".

"Искренние поздравления с рождением дочери. Счастливой судьбы и мирного неба".

"Это невероятно хорошая новость. Пусть дочь растет здоровью и счастливой".

"Поздравляю с пополнением в семье".

Также СолоХа поделилась, как кормит новорожденную дочь. Звезда заметила, что поддерживает грудное вскармливание для малыша.

В инстаграм-сторис певица показала еще одно фото с малышами. Примечательно, что звезда до сих пор в роддоме. Ее дочь спала в кроватке рядом.



СолоХа стала мамой / Фото с ее инстаграммы

Интересно, что за несколько часов до родов певица показывала в своих соцсетях, как на девятом месяце беременности играет в теннис со старшей дочерью.

Что известно о певице СолоХе: коротко