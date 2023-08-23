Как оказалось, Таня стала мамой сына. Кроме пола, блоггерша также решила рассекретить имя ребенка. Его молодые родители назвали Александром.

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Таня Парфильева родила сына

Блогерша отметила, что первенец родился с весом 4690 кг и 59 см.

Наш Александр. 22.08.23,

– отметила под публикацией звездная мама.

Как проходили роды

В 4 утра 22 августа Таня с мужем уехали в больницу. Сначала все было спокойно, но со временем потуги становились чаще, поэтому блоггеру было труднее. Но ее муж Иван все время был с ней, поддерживал и помогал. Несмотря на то, что, по словам Парфильевой, он не меньше волновался, чем она, мужчина все равно был рядом.

Таня поделилась, что уже в 17.39 она держала сына на руках. Однако она также добавила, что ей перед этим укололи анестезию.

Таня Парфильева рассказала о рождении ребенка / Скриншоти с инстаграмм-сторис:

Реакция сети

Молодые родители получили множество поздравлений под фото. В частности, от украинских звезд:

Даша Квиткова: "Ура. Наконец-то дождались. Поздравляю, семья. Крепкого здоровья Александру. Обнимаю вас";

"Ура. Наконец-то дождались. Поздравляю, семья. Крепкого здоровья Александру. Обнимаю вас"; Леся Никитюк: "Поздравляю! С Днем рождения, малыш";

"Поздравляю! С Днем рождения, малыш"; Никита Добрынин: "Космос! Поздравляю";

"Космос! Поздравляю"; Даша Астафьева: "Какое чудо! Это же надо, еще и в такой день. Лучшие поздравления вам и сину";

"Какое чудо! Это же надо, еще и в такой день. Лучшие поздравления вам и сину"; Таня Пренткович: "4690 кг. Я в шоке. Ты же такая маленькая. Ты мой герой!";

"4690 кг. Я в шоке. Ты же такая маленькая. Ты мой герой!"; Ирина Монатик: "Поздравляю с необычайным счастьем";

"Поздравляю с необычайным счастьем"; Саша Бо: "Ура. Поздравляем";

"Ура. Поздравляем"; Анастасия Талпа: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Кристина Горняк: "Поздравляю";

"Поздравляю"; Оля Цыбульская: "Поздравляю".

К слову, 22 августа, певец Ivan NAVI также рассказал о рождении первенца. Выяснилось, что певец стал отцом сына, которого они с женой назвали Дарий.