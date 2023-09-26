Ольгу Кузьменко похоронят возлк сына. Похороны пройдут 26 сентября в 14:30 в храме Рождества Пресвятой Богородицы (пгт. Брюховичи). 24 канал собрал подборку архивных фото Скрябина о маме и его цитаты.
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Раньше певица Руслана, которая дружила с Андреем, призналась, что он обожал слово "мама". Именно поэтому появилась легендарная песня "Мам".
Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме,
– объяснила артистка.
Известно, что за несколько часов до аварии Андрей Кузьменко выступал в Кривом Роге. Тогда со сцены артист передавал поздравления маме.
После смерти сына Ольга Михайловна "спасалась" прослушиванием его дисков. Она рассказывала, что полдня могла слушать один и тот же альбом Кузьмы. Женщина пережила сына на 8 лет.
Совместные фото Скрябина с мамой
Скрябин с мамой / Фото lifestylemedia.biz
Скрябин с мамой / Фото Ирины Билык
Скрябин с мамой / Фото из семейного архива
Скрябин с мамой / Фото из семейного архива
Скрябин с мамой / Фото из фейсбука группы "Скрябин"
Скрябин с мамой / Фото из фейсбука группы "Скрябин"
Цитаты Кузьмы о маме
Больше всего описывает любовь Скрябина к маме его песня "Мам". В ней Кузьма воспевает привязанность к родителям и выражает тёплые чувства к матери. Андрей просит, чтобы дети ездили чаще к своим родителям, пока те еще живы.
Текст песни Кузьмы Скрябина "Мам":
Я завжди мріяв написати пісню про маму
Але різні поети всі слова вже сказали
І я не хотів повторити когось із них
Я біля своїй мами буду завжди маленьким
І, як тільки покличе, прибіжу скоренько
Тому я їй і написав ці слова як міг
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Я, може, трохи пізно став її розуміти
І не часто дарував на день народження квіти
І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив
Але тепер, коли вона мене обіймає
І разом із татком шось про внучку питає
Я з радості плачу, шо маю живих батьків
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Я дякую тобі за то, шо я вмію
І я дякую тобі за то, шо я розумію
Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках
Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель
І я тоже десь поряд буду завжди бродити
Шоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Мам, а можна я до тебе завтра приїду
І ми на кухні не одну годину
Собі на різні теми посидим?
Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим
І вже минула сорок третя осінь
Як я побачив в перший раз свій дім
Ниже читайте другие цитаты Скрябина, в которых он упоминал свою маму:
Я увидел маму и папу. Они выглядели в тот момент так красиво, как никогда. Возможно я соскучился по ним, и наконец увидел то, чего раньше не замечал. Например то, что у мамы появились новые морщинки у глаз, а у папы новые седые пряди щетины на бороде.
***
Мой дом – единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не изменю ближайшим мне людям.
***
Когда у меня есть концерты во Львове, сразу прибегаю к маме с папой в Брюховичи. Полдня, проведенный у них в доме, – это вдох чего-то сентиментального. Там я маленький мальчик, мама голубцы носит… Это кайф.
***
Ты растешь, взрослеешь, перестаешь маме звонить… А потом становишься старше и понимаешь, что был глуп.
Умерла мама Кузьмы Скрябина: коротко
- 23 сентября ушла из жизни мама лидера группы "Скрябин" Андрея "Кузьмы" Кузьменко – Ольга Михайловна Кузьменко. Женщина умерла в Брюховичах Львовской области, ей было 76 лет. Причина не известна.
- После гибели сына Ольга Михайловна написала 3 книги: "Моя дорогая птица", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши".
- Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. 2 февраля 2015 года Кузьма Скрябин погиб в жутком ДТП. Его внедорожник столкнулся с молоковозом на трассе "Кировоград – Кривой Рог – Запорожье". Ему было 46 лет.