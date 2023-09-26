Ольгу Кузьменко похоронят возлк сына. Похороны пройдут 26 сентября в 14:30 в храме Рождества Пресвятой Богородицы (пгт. Брюховичи). 24 канал собрал подборку архивных фото Скрябина о маме и его цитаты.

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Раньше певица Руслана, которая дружила с Андреем, призналась, что он обожал слово "мама". Именно поэтому появилась легендарная песня "Мам".

Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме,

– объяснила артистка.

Известно, что за несколько часов до аварии Андрей Кузьменко выступал в Кривом Роге. Тогда со сцены артист передавал поздравления маме.

После смерти сына Ольга Михайловна "спасалась" прослушиванием его дисков. Она рассказывала, что полдня могла слушать один и тот же альбом Кузьмы. Женщина пережила сына на 8 лет.

Совместные фото Скрябина с мамой



Скрябин с мамой / Фото lifestylemedia.biz



Скрябин с мамой / Фото Ирины Билык



Скрябин с мамой / Фото из семейного архива



Скрябин с мамой / Фото из семейного архива



Скрябин с мамой / Фото из фейсбука группы "Скрябин"



Скрябин с мамой / Фото из фейсбука группы "Скрябин"

Цитаты Кузьмы о маме

Больше всего описывает любовь Скрябина к маме его песня "Мам". В ней Кузьма воспевает привязанность к родителям и выражает тёплые чувства к матери. Андрей просит, чтобы дети ездили чаще к своим родителям, пока те еще живы.

Текст песни Кузьмы Скрябина "Мам":

Я завжди мріяв написати пісню про маму

Але різні поети всі слова вже сказали

І я не хотів повторити когось із них

Я біля своїй мами буду завжди маленьким

І, як тільки покличе, прибіжу скоренько

Тому я їй і написав ці слова як міг

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Я, може, трохи пізно став її розуміти

І не часто дарував на день народження квіти

І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив

Але тепер, коли вона мене обіймає

І разом із татком шось про внучку питає

Я з радості плачу, шо маю живих батьків

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Я дякую тобі за то, шо я вмію

І я дякую тобі за то, шо я розумію

Ті речі, які не пояснюють навіть в книжках

Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель

І я тоже десь поряд буду завжди бродити

Шоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Мам, а можна я до тебе завтра приїду

І ми на кухні не одну годину

Собі на різні теми посидим?

Мам, ти мене вибач, шо я став дорослим

І вже минула сорок третя осінь

Як я побачив в перший раз свій дім

Ниже читайте другие цитаты Скрябина, в которых он упоминал свою маму:

Я увидел маму и папу. Они выглядели в тот момент так красиво, как никогда. Возможно я соскучился по ним, и наконец увидел то, чего раньше не замечал. Например то, что у мамы появились новые морщинки у глаз, а у папы новые седые пряди щетины на бороде.

***

Мой дом – единственное в мире место, где меня любят и ждут независимо от того, кто я и сколько зарабатываю. Я никогда не изменю ближайшим мне людям.

***

Когда у меня есть концерты во Львове, сразу прибегаю к маме с папой в Брюховичи. Полдня, проведенный у них в доме, – это вдох чего-то сентиментального. Там я маленький мальчик, мама голубцы носит… Это кайф.

***

Ты растешь, взрослеешь, перестаешь маме звонить… А потом становишься старше и понимаешь, что был глуп.

Умерла мама Кузьмы Скрябина: коротко