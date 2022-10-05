Валерий Харчишин вступился за Потапа и рассказал, как он возил гуманитарку на Майдан

Потап не единственный звездный мужчина, который уехал из Украины во время войны, однако весь хейт полился на него. В то время как подавляющее большинство селебрити упрекает репера, Валерий Харчишин из "Второй Реки" вступился.

Фронтмен группы "Вторая Река" не отслеживал, чем Потап семь месяцев занимался за границей, но говорит, что оттуда он как мог помогал Украине. Валерий Харчишин в этом не сомневается, потому что знает репера лично и помнит, как он возил гуманитарку на Майдан 9 лет назад.

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Валерий Харчишин вступился за Потапа

"Точно не знаю о Потапе, что именно он делал. Но зная лично его, то я думаю, что он не избегал", – высказался музыкант.

Я видел его на Майдане в 2013 году. Даже не на Майдане, а в одной из церквей, он там носил какие-то пакеты с гуманитаркой, с тем, что привез. Я знаю, что он это делал тихо и, наверное, и на этот раз он не пиарится и делает это тихо, как может,

– вспомнил Валерий Харчишин.

Кто из шоу-биза упрекал Потапа за отсиживание за границей

Больше всего Потапа высмеивала Анастасия Приходько , с которой они не ладят с 2014 года. Она называла рэпера "редким г*мном" и размышляла, как будет поздравлять его с победой, когда тот наконец вернется в Киев. Правда, Потап приехал несколько раньше, в сентябре.

, с которой они не ладят с 2014 года. Она называла рэпера "редким г*мном" и размышляла, как будет поздравлять его с победой, когда тот наконец вернется в Киев. Правда, Потап приехал несколько раньше, в сентябре. Телеведущий Даниэль Салем , который служит в ВСУ, публично обращался к Потапу в августе, просил вернуться в Украину: "У нас есть культурный десант, сделанный Колей Сергой. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-нибудь в Испании или Америке".

, который служит в ВСУ, публично обращался к Потапу в августе, просил вернуться в Украину: "У нас есть культурный десант, сделанный Колей Сергой. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми, которые на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-нибудь в Испании или Америке". Кум звезды Юрий Горбунов тоже говорил, что на его месте приехал бы в Киев раньше, но осуждать его публично не стал.

тоже говорил, что на его месте приехал бы в Киев раньше, но осуждать его публично не стал. Хороший друг репера Позитив говорил, что он не единственный его товарищ, который просил вернуться на Родину и "показать свою любовь".