Между исполнителями назревает скандал. Приходько объяснила свою позицию, а также вспомнила, как когда-то Потап обидел ее из-за патриотизма.

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Приходько оскорбила Потапа

Артистка отреагировала на новость о Потапе и Насте Каменских, в которой говорилось о том, что они больше никогда не будут выступать в России. Приходько эмоционально высказалась о коллеге.

Редкое г*мно, а не человек. Г*мно и точка,

– написала Анастасия.

Примечательно, что артистка написала публикацию на русском языке. Поклонников такое сообщение ошеломило, в комментариях они поинтересовались, почему Приходько такого мнения о Потапе. В комментариях исполнительница объяснила, что когда-то рэпер критиковал ее ха патриотизм, настраивал против нее коллег.

Он как человек полно г*мно! Сейчас он говорит моими словами в 2014 году, а когда мы с ним пересеклись во дворце "Украина", он меня оскорбил. За что был послан на х*й. Тогда он бегал и настраивал всех против меня, очень некрасиво отзывался в кругах, за мои действия против России, и я об этом знаю,

– заявила Приходько.

Анастасия отметила, что сейчас не верит словам Потапа, считает его лицемером. Он будто бы пытается быть патриотом, когда сам неоднократно выступал в Кремле.



Приходько о Потапе / Скриншот по фейсбука артистки

Реакция сети

Некоторые пользователи сети не поддерживают Приходько. Они отмечают, что сейчас не время для публичных ссор, ведь враг стремится разделить украинский народ и радуется, когда видит такие скандалы.

"Боже, какое конч*нет! Другого не могу сказать о тех, кто в это тяжелое время обливает грязью других и разводит ср*ч. Это низко! Особенно от звезд".

"Настя, а ты забыла, как Россию на Евровидении представляла?"

Однако многие поклонники поддерживают Приходько.