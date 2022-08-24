Жена Потапа Настя Каменских уже неделю как вернулась в Украину из Испании. Зато рэпер ехать домой то ли боится, то ли не хочет. Его отсиживание прокомментировал звездный защитник Даниэль Салем.

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Салем публично пристыдил Потапа

"Я чувствую маленькое разочарование от некоторых звезд. Я не говорю о женщинах. Я говорю о мужчинах, которые могут делать больше здесь, чем там", – признался Салем и тут же вспомнил о Потапе.

У нас есть культурный десант, который сделал Коля Серга. И ты можешь приехать к нам и быть с людьми на передовой. Им нужна твоя помощь больше, чем где-нибудь в Испании или Америке. Я очень хочу, чтобы такой сильный человек, как Потап, вернулся. Потому что он может быть крутым транссетером. Возвращайся,

– призвал Даниэль Салем.

"Я не говорю – берите оружие, нет. Я говорю – приезжайте, поддержите", – добавил защитник.

Даниэль Салем и Потап / Скриншот с видео

Кто из звезд тоже упрекает Потапа