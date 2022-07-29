Украинский рэпер Позитив тесно общался с Потапом до полномасштабного вторжения, перед которым продюсер уехал в Испанию.

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Позитив общения с Потапом

Исполнитель рассказал, что сейчас очень редко общается с другом и бывшим продюсером. К тому же их переписка очень поверхностна.

Не только о Потапе, о всех, кто оказался за границей до войны, могу сказать, когда я с ними разговариваю, я понимаю, что им очень сложно понимать, что они и как они. Они не видели ракет, они не видели, что здесь действительно происходит. Они пока не были в тех городах, где мы были,

– сказал Позитив.

Рэпер добавил, что дружба между ними до сих пор существует, но в несколько ином виде: "Для меня он не отошел куда-то в мир иной. Все равно я ему пишу, он мне пишет. Можем три дня, неделю, месяц можем не общаться. Но все одно: "Братан ты как?", "я там и там, то делаю". Это все есть. Но оно, конечно, другое, это общение".

Как Позитив просит друга вернуться в Украину

"Я честно скажу то, что я ему пишу, например, что мне его очень не хватает, мне не хватает своего старшего брата, своего бати, который может мне что-то сейчас подсказать. Но я понимаю, что таким образом я сейчас становлюсь сильнее и как-то сам выруливаю все, что происходит здесь", – заметил рэпер.

Позитив подчеркнул, что считает, что Потап должен вернуться в Украину. Он добавил, что продюсер за границей помогает семьям и заботится о коллегах, но заехать домой ему не помешало бы.

Я думаю, что да. Я не единственный его друг, который ему об этом говорит. Но мне кажется, что очень сложно ему, видимо, воспринимать это все и понимать, как он вернется, что оно будет. Я очень хочу, чтобы он вернулся, заехал и просто показал свою любовь, которую он там показывает. Так же и Настя. Чтобы они все же это сделали. Ибо нет ничего, что может этому помешать,

– считает артист.

"Я знаю точно, что у них есть там какие-то идеи. Но, конечно, я ему говорю: "Приезжай. Мы здесь обнимемся, мы поедем в военных и ты будешь здесь сейчас батей, который сейчас приедет и это все сейчас сделает". Я очень надеюсь, что он все-таки сделает это", – подытожил Позитив.

Отметим, певица Анастасия Приходько крайне негативно высказывается о Потапе и других артистах за границей. Она иронически поделилась, как приветствовать их с победой.

Интервью с Позитивом: смотрите видео онлайн