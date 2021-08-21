Больше месяца известная украинская певица Наталья Могилевская совершенствует свою фигуру с помощью специальной диеты. Следуя жестким ограничениям, звезда предстала перед трудностями.

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Наталья Могилевская рассказала о своей диете

Исполнительница уже давно могла перейти на привычное для себя питание. Однако продолжила челлендж с похудением и придерживается диеты. Звезда хочет сбросить еще 2 килограмма до 24 августа – до концерта на День Независимости.

Но скажу, что я настолько устала... Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне всего этого нельзя. Мне нельзя никаких углеводов. Я так устала есть эту траву – руколу, помидоры, все остальное,

– призналась Наталья Могилевская.

Артистка добавила, что даже звонила диетологам с просьбой разрешить съесть ей горсть ягод. И чтобы похудеть за короткое время, ей следует тщательно соблюдать все правила.

"Честно – до слез", – призналась Могилевская. Она обратилась за поддержкой к поклонникам.

Диета Натальи Могилевской: что известно