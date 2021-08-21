Больше месяца известная украинская певица Наталья Могилевская совершенствует свою фигуру с помощью специальной диеты. Следуя жестким ограничениям, звезда предстала перед трудностями.
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Наталья Могилевская рассказала о своей диете
Исполнительница уже давно могла перейти на привычное для себя питание. Однако продолжила челлендж с похудением и придерживается диеты. Звезда хочет сбросить еще 2 килограмма до 24 августа – до концерта на День Независимости.
Но скажу, что я настолько устала... Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне всего этого нельзя. Мне нельзя никаких углеводов. Я так устала есть эту траву – руколу, помидоры, все остальное,
– призналась Наталья Могилевская.
Артистка добавила, что даже звонила диетологам с просьбой разрешить съесть ей горсть ягод. И чтобы похудеть за короткое время, ей следует тщательно соблюдать все правила.
"Честно – до слез", – призналась Могилевская. Она обратилась за поддержкой к поклонникам.
Диета Натальи Могилевской: что известно
- Певица еще несколько месяцев назад заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко. Если бы Наталья не похудела на 4 килограмма до 26 июня – то побрилась бы налысо.
- Через несколько дней после пари Могилевская сообщила свой вес – 76 килограммов. Действенными и безопасными правилами похудения артистка поделилась на своей странице.
- Всего лишь за неделю Наталья сбросила 1,5 килограмма. Она практически добилась своего и похудела на 4 килограмма, но из-за перелета снова набрала вес. Однако баня спасла Могилевскую от возможности побриться налысо.
- Впоследствии звезда продолжила работать над своей фигурой. За месяц следующего периода диеты она сбросила 5 кг.