Утром 26 июня, почти за четыре недели после заключения пари, Наталья Могилевская должна была весить на четыре килограмма меньше – 72,6. Однако цифры на весах показали на 300 граммов больше запланированного. Иесли тренер артистки заверила, что все из-за буряка, который та съела вечером, то сама Могилевская считает, что лишние граммы всплыли ниоткуда.

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Верила, что 4 килограмма – не так уж и много. Это так, если у тебя нормированный график. Когда твои день и ночь перевернуты с ног на голову, когда ты летишь на отдых, чтобы через несколько дней сесть в самолет и вернуться назад, все складывается иначе,

– пожаловалась Наталья Могилевская.

Певица едва не побрилась налысо из-за перелета, ведь это "большая нагрузка на организм". Ее вес не впервые "прыгает вверх" после самолета. Стоит заметить, что к пари со звездным тренером Анитой Луценко Наталья Могилевская отнеслась крайне серьезно, поэтому пошла в баню сгонять лишнее. Ей удалось! До полуночи вес артистки составил 72,6 килограмма.

Как худела Наталья Могилевская: