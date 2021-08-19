46-летняя Наталья Могилевская не учла то, что катер будет качать на волнах. Следовательно, она едва не упала в воду. Несмотря на страх свалиться в Днепр, артистка не только безупречно исполнила зажигательный хит, а и пританцовывая под него.

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По словам певицы, она нервничала как никогда, ведь на нее были направлены камеры и сотни взглядов поклонников, которые поднялись со своих мест и ждали звезду на пристани.

Едва не упала за борт в воду во время концерта. Думала, что полечу в воду вместе с микрофоном! Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы. А я должна быть красивой, петь и не упасть в воду,

– эмоционально заявила Наталья Могилевская.

К счастью, все обошлось – артистка таки удержалась на волнах и сумела ошеломить поклонников, собравшихся на ее сольном концерте.

В комментариях фаны лишь похвалили Наталью Могилевскую за смелость:

"Феерический выход! Неожиданно и очень красиво! Страха вообще не заметила";

"Эффектно, как всегда";

"Прикольный ход, надеялись, что не упадете";

"Вообще не видно, что вам страшно. Молодец, браво";

"Я не ждала падения. Вы молодец, и атмосфера нереально позитивная";

"Как уверенно. Многие на вашем месте уже бы дрожали".

Текст публикации Натальи Могилевской:

Я едва не упала за борт в воду во время концерта. Думала, что полечу в воду вместе с микрофоном! Мне пришлось стоять на тоненькой жердочке, держась одним мизинцем от толчков по волнам катера, который только что проехал. И все это под пристальными взглядами камер и зрителей, покинувших свои места и столпившихся на пристани. Платье узкое, подо мной лестница в трюм и острые предметы.

А я должна быть красивой, петь и не упасть в воду.

Как вам мой выход? Вам видно, что мне было страшно?