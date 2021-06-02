Успешная украинская исполнительница Наталья Могилевская решилась на авантюру. Об этом рассказала известная фитнес-тренерша Анита Луценко в своем инстаграме.

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Наталья Могилевская побреется налысо?

Знаменитость решила усовершенствовать свою фигуру. Она поставила перед собой цель – до 26 июня похудеть на 4 килограмма. Певица присоединилась к челленджу, который устроила Анита Луценко.

Но если Наталья Могилевская не справится с задачей – то побреется налысо. "Как думаете, справится?" – написала спортсменка.

Наталья Могилевская уже пошутила на тему своего похудения. Она опубликовала смешное фото, где появилась с лысиной. Снимок, который, вероятно, изменен в фотошопе, вызвал бурную реакцию фанов.

Отметим, на подобную авантюру ранее согласилась Jerry Heil. Она объявила, что побреется налысо, если быстро не похудеет на 3 килограмма. Впоследствии блогерша якобы сдержала слово, представ с искусственной лысиной, с которой ходила определенное время. Но в действительности это был социальный эксперимент.