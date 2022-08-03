Берите на заметку, – Надя Дорофеева поделилась лайфхаком в изучении украинского языка

Украинская певица Надя Дорофеева вслед за другими звездами переходит на украинский. Она поделилась лайфхаком в изучении и практике языка.

Певица Надя Дорофеева известна в основном русскоязычным репертуаром, поэтому продолжает изучать украинский и работать над новыми песнями. Днями звезда опубликовала новое фото и поделилась лайфхаком.

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Как Надя Дорофеева учит украинский

Исполнительница поделилась, что начала прокачивать украинский язык еще накануне "Голос. Дети". Тогда преподавательница посоветовала ей читать книги по-украински вслух.

"Что?" – подумала я. Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы,

– с юмором рассказала Дорофеева.

Звезда добавила, что если кто-то из ее фанатов тоже на этапе изучения – лайфхак можно "брать на заметку".

Надя Дорофеева также поделилась забавным фото, сделанным в зеркале. Она сидела на кресле в длинной белой рубашке и со стаканом на голове.



Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой

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