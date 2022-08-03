Співачка Надя Дорофєєва відома здебільшого російськомовним репертуаром, тому вона продовжує вивчати українську та працювати над новими піснями. Днями зірка опублікувала нове фото та поділилась лайфхаком.

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Як Надя Дорофєєва вчить українську

Виконавиця поділилась, що почала прокачувати українську мову ще напередодні "Голос. Діти". Тоді викладачка порадила їй читати книжки українською вголос.

"Що?" – подумала я. Останній раз я таке робила певно в школі, тому трохи скептично до цього поставилась. Але скажу вам, це крутий експіріенс і це дійсно працює. Тепер, якщо випадково будете це чути, все ок, я просто прокачую свої скіли,

– з гумором розповіла Дорофєєва.

Зірка додала, що якщо хтось з її фанів теж на етапі вивчення – лайфхак можна "брати на замітку".

Надя Дорофєєва також поділилась кумедним фото, яке зробила у дзеркалі. Вона сиділа на кріслі у білій довгій сорочці та зі склянкою на голові.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Що кажуть зірки про українську мову