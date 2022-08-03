Певица Надя Дорофеева известна в основном русскоязычным репертуаром, поэтому продолжает изучать украинский и работать над новыми песнями. Днями звезда опубликовала новое фото и поделилась лайфхаком.
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Как Надя Дорофеева учит украинский
Исполнительница поделилась, что начала прокачивать украинский язык еще накануне "Голос. Дети". Тогда преподавательница посоветовала ей читать книги по-украински вслух.
"Что?" – подумала я. Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы,
– с юмором рассказала Дорофеева.
Звезда добавила, что если кто-то из ее фанатов тоже на этапе изучения – лайфхак можно "брать на заметку".
Надя Дорофеева также поделилась забавным фото, сделанным в зеркале. Она сидела на кресле в длинной белой рубашке и со стаканом на голове.
Надя Дорофеева / Фото с инстаграма Нади Дорофеевой
Что говорят звезды об украинском языке
- Павел Зибров обратился к Поляковой и Ефросининой и призвал их разговаривать на украинском языке. Он считает, что только постоянным общением можно оттачивать знания языка и не страшно, если несколько слов будут русские.
- Виталий Козловский подчеркнул, что украинский язык – это идентификация. И ребята, воюющие на фронте, умирают не просто так.
- Григорий Решетник выступил против производства русскоязычного контента. "К кому мы хотим достучаться, донести эту информацию, кого хотим убедить… Да пусть переводчиками пользуются, кто не понимает украинский и начинают учить его в конце".