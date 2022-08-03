В сети уже давно появились слухи о романе Владимира Дантеса и Даше Кацуриной. Теперь, когда звезды обнародовали общее видео, только подогрели их.
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Дантес и Кацурин сняли общее видео
Ролик под названием "Мы должны это сказать" опубликовали на страницах Дантеса и Кацуриной. Они заявили, что не видят смысла больше "об этом молчать". Интриги добавило и то, что ролик сняли в спальне, позирует на камеру в домашней одежде.
Мы хотим сказать кое-что важное. Кому-то кажется, что это не ко времени, но для нас с Вовой это действительно важно. Вы могли об этом догадываться, наши знакомые иногда обсуждают это между собой. Думаю, нет смысла молчать. И мы с Дашей решили это сказать,
– заинтриговали звезды.
Фанаты были убеждены, что Владимир и Даша наконец-то официально объявят о своих отношениях, но нет. Воспользовавшись тем, что публику очень беспокоит их личная жизнь, Кацурин и Дантес решили привлечь внимание к животным, страдающим во время войны. Они призвали поддержать инициативу UA Animals, помочь животным, погибающим из-за обстрелов на минирование, голод и страх. Звезды призывают взять животных из приюта, подарить им шанс на жизнь в семье.
Поклонники не заставили себя ждать с комментариями. Хотя они и разочарованы, что не услышали подробности личной жизни Владимира и Даши, но оценили их стремление помочь животным.
- "Очень круто, что вы воспользовались тем, что людям интересно, и рассказали или напомнили о том, что действительно важно".
- "Это замечательно! Вы очень правильно использовали тему, которая всех "беспокоит", и привлекли больше внимания! Животные тоже страдают".
- "Вот красавчики!"
- "Идея кайф!"
- "Гениальный ход".