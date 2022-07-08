Певец Виталий Козловский признался, что его мама была русскоязычной, поэтому он знал и говорил по-русски. Но теперь говорит только на украинском.

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Виталий Козловский о языковом вопросе

Исполнитель рассказал, что языковой вопрос является для него принципиальным. Поэтому сегодня, даже с родственниками и в быту, он общается на украинском языке.

"Я скажу немножко попсовые вещи, потому что я много читаю разной информации, новостей и точно могу сказать, что украинский язык – это наша идентификация. Сосланные казачки из России никогда бы не прижились в Польше. В Польше бы сказали: что вы здесь нам рассказываете. А тут это все всегда приживалось и поэтому мы были между… Что-то могли понимать, что-то нет. Мы же все из Советского Союза вроде бы. Хотя действительно могу уверенно заявить, что Киев – это русифицированный был город, по сравнению, особенно со Львовом", поделился Виталий Козловский.

Артист добавил, что русскоязычным людям, которые не хотят переходить на государственный, рано или поздно придется изучить украинский.

Они должны понять одно – если ты переезжаешь в Испанию, тебе придется учить испанский язык. Переедешь в Лондон, Англию – придется учить английский. Если переедешь во Францию, а там очень важно относятся к языковому вопросу, тебе придется учить французский язык, и так далее. Языковой вопрос – очень важный,

– подчеркнул Козловский.

Полное интервью Виталия Козловского: смотрите видео (о языке с 08:43)

Певец вспомнил беларусь, которая из-за обрусения и правления лукашенко, по его мнению, потеряла язык и культуру.

Общался там с разными людьми, и творческими, и молодежью. Там вообще нет белорусского языка, только существует русский. Там нет уже своей культуры – она практически истреблена. Я уже начал задумываться: неужели это хорошо?

– считает исполнитель.

Добавим, о важности речи также говорил Юрий Горбунов. Он приводил истории своих знакомых военных, которые в темноте только по языку могли понять – перед ними свои или враги. Ведущий рассказал и о мужчине, который просидел в оккупации в подвале несколько недель. Услышав украинский, он решился выйти.

Виталий Козловский подчеркнул, что сейчас не страшно говорить с ошибками или русскими – главное пытаться и делать это каждый день. Он отметил и то, что не следует травить или принуждать к украинскому.

"Вы увидите через месяц, что ваш украинский станет значительно лучше. Нам нужно сегодня из-за всей этой боли, всех тех смертей, горя, которые сейчас происходят в стране, все-таки пытаться в себе искать эту потребность в нашем языке, это очень важный аспект для нас всех сегодня. Неужели наши ребята на передовой гибнут просто так? У меня много поездок, был в Харькове, выступал для людей, они очень коряво со мной говорили, тяжело им. нашего государства и языка сегодня, общались на украинском. Если вы начнете говорить на украинском, люди подтянутся".