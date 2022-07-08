Певец Виталий Козловский признался, что его мама была русскоязычной, поэтому он знал и говорил по-русски. Но теперь говорит только на украинском.
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Виталий Козловский о языковом вопросе
Исполнитель рассказал, что языковой вопрос является для него принципиальным. Поэтому сегодня, даже с родственниками и в быту, он общается на украинском языке.
"Я скажу немножко попсовые вещи, потому что я много читаю разной информации, новостей и точно могу сказать, что украинский язык – это наша идентификация. Сосланные казачки из России никогда бы не прижились в Польше. В Польше бы сказали: что вы здесь нам рассказываете. А тут это все всегда приживалось и поэтому мы были между… Что-то могли понимать, что-то нет. Мы же все из Советского Союза вроде бы. Хотя действительно могу уверенно заявить, что Киев – это русифицированный был город, по сравнению, особенно со Львовом", поделился Виталий Козловский.
Они должны понять одно – если ты переезжаешь в Испанию, тебе придется учить испанский язык. Переедешь в Лондон, Англию – придется учить английский. Если переедешь во Францию, а там очень важно относятся к языковому вопросу, тебе придется учить французский язык, и так далее. Языковой вопрос – очень важный,
– подчеркнул Козловский.
Полное интервью Виталия Козловского: смотрите видео (о языке с 08:43)
Певец вспомнил беларусь, которая из-за обрусения и правления лукашенко, по его мнению, потеряла язык и культуру.
Общался там с разными людьми, и творческими, и молодежью. Там вообще нет белорусского языка, только существует русский. Там нет уже своей культуры – она практически истреблена. Я уже начал задумываться: неужели это хорошо?
– считает исполнитель.
Виталий Козловский подчеркнул, что сейчас не страшно говорить с ошибками или русскими – главное пытаться и делать это каждый день. Он отметил и то, что не следует травить или принуждать к украинскому.
"Вы увидите через месяц, что ваш украинский станет значительно лучше. Нам нужно сегодня из-за всей этой боли, всех тех смертей, горя, которые сейчас происходят в стране, все-таки пытаться в себе искать эту потребность в нашем языке, это очень важный аспект для нас всех сегодня. Неужели наши ребята на передовой гибнут просто так? У меня много поездок, был в Харькове, выступал для людей, они очень коряво со мной говорили, тяжело им. нашего государства и языка сегодня, общались на украинском. Если вы начнете говорить на украинском, люди подтянутся".