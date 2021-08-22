Украинские знаменитости, которыми восхищаются Мадонна, Cardi B и Пэрис Хилтон

За 30 лет независимости в Украине сформировалось множество талантов, которым дают фору ведущие звезды модной, музыкальной, модельной и киноиндустрии. Имена тех, кто подвигает с Олимпа мировых дизайнеров, режиссеров и манекенщиц, узнавайте далее.

За считанные дни до 30-летия Независимости Украины редакция Showbiz 24 напоминает, что те, кто является кумирами для нас – Мадонна, Cardi B, Пэрис Хилтон, Александр Макквин и Måneskin – искренне восхищаются украинскими художниками. Кто из звезд запасся шляпками от Руслана Багинского, а кто дефилировал на Украинской неделе моды раскрываем в нашем материале.

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Руслан Багинский

Шесть лет назад во Львове появилась марка Ruslan Baginskiy, которую на деньги родителей основал выпускник географического факультета Львовского университета имени Ивана Франко. Изначально бренд был нишевым – шил шляпы преимущественно по заказу мужчин. Однако в 2017 году о нем узнал весь мир.

Первой мировой знаменитостью, оценившей талант львовянина Руслана Багинского, стала американская супермодель Белла Хадид. В ярко-красной шляпке от Ruslan Baginskiy она появилась на вечеринке в честь Недели моды в Нью-Йорке.

С тех пор головные уборы украинского дизайнера довершают образы:

Однако самой большой ценительницей Багинского является обладательница Грэмми и Золотых глобусов – поп-дива Мадонна.

Мадонна в шляпе Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Певица неожиданно и навсегда влюбилась в украинский бренд Ruslan Baginskiy. Для Vogue дизайнер рассказывал – больше как год связывался с личным стилистом Мадонны и внезапно получил запрос на создание шляпы для ее фотосессии для Vogue Italy.

"За ночь вручную расшили шляпу фразами из ее песни Beautiful Game и просто держали кулаки, чтобы все им подошло", – вспомнил Руслан Багинский.

Madame X стала неофициальным амбассадором RB. У меня дома нет стольких моих головных уборов, сколько у нее в Португалии,

– делился Руслан Багинский в фейсбуке.

Сама 63-летняя Мадонна не комментирует тесное сотрудничество с украинским дизайнером. За артистку говорят публичные появления, лишь изредка обходятся без шляп от Ruslan Baginskiy.

Мадонна в шляпе Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Мадонна в шляпе Ruslan Baginskiy / Фото Vogue Italy

Таня Муиньо

Украинская клипмейкерша с кубинскими корнями Таня Муиньо начинала как модель и стилистка, а впоследствии оказалась по ту сторону камеры. Фотография показалась девушке слишком скучной, поэтому она взялась за режиссуру.

Пять лет назад Таня Муиньо начала сотрудничать с мультиартистом Монатиком, который раскрыл ее украинскому шоу-бизнесу. За несколько лет она уже снимала клипы для звезд первого эшелона – "Время и Стекло", Насти Каменских, Мишель Андраде, ДОРОФЕЕВОЙ, Lida Lee, LAYAH – раньше Ева Бушмина из "ВИА Гры".

Сотрудничество с украинскими звездами позволило Тане Муиньо засветиться так, что уже в 2019-м она снимала клип для самой Кэти Перри. Ее яркая работа на песню Small Talk собрала десятки тысяч увлекательных комментариев и более 32 миллионов просмотров на ютубе.

Таня Муиньо и Кети Пери / Скриншот из видео

В начале 2020 года Таня Муиньо сняла клип на песню Juro Que испанской певицы Rosalia, а впоследствии состоялось сотрудничество, которое клипмейкерша считает самым величественным в своей карьере. Ее пригласила сама Cardi B – скандальная и эпатажная американская рэперка. Для нее украинка отсняла видео на трек Up.

"Боже мой, это величайший артист, которого я когда-либо имела", – комментировала Таня Муиньо. Та же восхищалась не меньше.

Таня – мой режиссер. Я пригласила ее из Украины. Я хотела найти кого-то действительно другого, перебирала варианты. Да, я нашла ее в Украине, думаю, она чрезвычайная,

– комментировала Cardi B.

Клип Тани Муиньо на песню Up стал безумно успешным – более 180 миллионов просмотров на ютубе и десятки эпических заголовков на страницах зарубежных СМИ. Украинка так поразила Cardi B, что рэперша пригласила ее снять видео для дуэтов с Normani и Lizzo.

В марте этого года Таня Муиньо сняла видео с библейскими мотивами для американского рэпера Lil Nas X. "сатанистский" клип на песню Montero наделал шума в сети, пропиарив как артиста, так и клипмейкершу. Таким образом, видеоработу украинки номинировали на престижную премию MTV Video Music Awards.

Кэти Перри – Small Talk: смотрите видео онлайн

Rosalia – Juro Que: смотрите видео онлайн

Cardi B – Up: смотрите видео онлайн

Normani ft. Cardi B – Wild Side: смотрите видео онлайн

Lizzo і Cardi B – Rumors: смотрите видео онлайн

Lil Nas X – Montero: смотрите видео онлайн

Андре Тан

Более 20 лет назад Андрей Тищенко (настоящее имя Андре Тана) основал торговую марку Andre Tan, которая стремительно покоряла Украинские недели моды. Уже в 2006 году он сотрудничал с именитым итальянским дизайнером Роберто Кавалли, а через пять лет, в 2011-м, – о нем заговорил весь мир. Все благодаря светской львице Пэрис Хилтон, которая прилетела в Украину представлять его весеннюю коллекцию "Джунгли в офисе".

Наследница крупнейшего в мире гостиничного бизнеса появилась на Украинской Неделе моды и закрыла показ Андре Тана. На подиум она вышла в hot dress, которую модельер сшил всего за одну ночь.

Я рада быть в Украине. Большое спасибо за приглашение на Украинскую неделю моды. Я в восторге от сотрудничества с Андре Таном,

– заявляла Пэрис Гилтон.

Андре Тан и Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма дизайнера

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Правда, самого Андре Тана появление светской львицы в Украине осчастливило не слишком. Она была очень капризной – просила сменить визажиста, парикмахера, а в два часа ночи требовала доставить в отель кабину для автозагара. Так, на международный пиар, которым Пэрис наградила дизайнера, он потратил все сбережения – 50 тысяч долларов!

"Порой как страшный сон вспоминаю некоторые моменты приезда Пэрис в Киев на мой показ. Тогда она мне прилично потрепала нервы. Однако в ответ сделала масштабный международный пиар. Всей прессе раструбила, как ей понравилось участвовать в показе украинского модельера", – делился Андре Тан в интервью "Фактам".

Алла Костромичева

Известная украинская модель могла стать инженером медицинской электроники, если бы 18-летней ее не заметили представители одного лучших агентств Милана – Why Not. После окончания вуза Алла Костромичева улетела в Нью-Йорк и сделала потрясающую карьеру, продефилировав на 55 топовых показах.

Украинку приглашали самые престижные дома мод – Hermes, Louis Vuitton, MAC, Lanvin, Christian Dior, Armani, Saint Laurent, Calvin Klein. Однако больше всего дифирамбов ей пел британский модельер Александр Макквин, навсегда изменивший модную индустрию. В худощавую Аллу Костромичеву дизайнер влюбился с первого взгляда. В гримерке среди творческого беспорядка он произнес слова, изменившие ее карьеру.

Я хочу, чтобы ты открывала мой показ,

– заявил Александр Макквин.

Алла Костромичева в наряде Маккуина / Фото Vogue

Так, 21-летняя начинающая модель стала музой выдающегося дизайнера и участвовала во всех его показах. Алла Костромичева присоединилась даже к посмертному шоу Маккуина, в котором приняли участие лишь восемь моделей. Украинка примерила 3 из 18 платьев, которые успел закончить маэстро.

"Наверное, это был самый тяжелый показ, который я делала в своей жизни. Мы работали два дня, было около десяти шоу, ведь гостей разделили на разные категории: пресса, клиенты бренда, друзья Александра. Каждый показ длился около половины часа и был больше похож на музейную инсталляцию", – делилась воспоминаниями манекенщица.

Алла Костромичева в платье Маккуина / Фото Vogue

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Группа Go_A

Этнофольк группа Go_A – это новая веха современной украинской музыки. Зажигательными песнями с народными мотивами коллектив покорил не только украинских фанов, но и европейскую публику. На Родине о них "зашумели" только в прошлом году, а в мае 2021 года О Go_A узнал весь мир.

Благодаря феерическому выступлению на Евровидении-2021 в Роттердаме украинские музыканты завоевали любовь меломанов по всему миру. Они были вторыми в зрительском голосовании, обойдя лишь победителей международного песенного конкурса – итальянских рокеров Måneskin. Кажется, те не были против разделить триумф с украинцами.

На вопрос журналиста о фаворите Евровидения-2021 солист Дамиано Давид без колебаний ответил: "Украина! Невероятно". И даже это еще не все:

за кулисами Rotterdam Ahoy группа Måneskin лично познакомился с Go_A и попытался перепеть украиноязычный трек SHUM, который наделал шума в Европе;

возвращаясь домой из Нидерландов, итальянцы и дальше восхищались украинской группой. В пути Дамиано Давид открыл для себя еще одну песню Go_A - "Веснянка";

любовь Måneskin к Go_A насколько огромная, что они планировали сделать совместный трек, который, возможно, услышит весь мир.

Группа Go_A на Евровидении - 2021 / Фото Getty Images

Украинская этнофольк группа покорила сердца не только итальянцев, но и мировые чарты – Spotify и Billboard, дерзко обойдя именитых звезд. Хотя Go_A не привезли главный трофей песенного конкурса домой, SHUM несколько раз подряд входил в десятку самых популярных треков Евровидения.