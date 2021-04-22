Установка сцены стартовала еще 11 апреля, а к 22 апреля основную часть работ завершили. Команда и сотни волонтеров Евровидения-2021 работают круглосуточно и без выходных. Сейчас на арене Ahoy в Роттердаме уже тестируют свет, а дальше будут тестировать звук.

Стоит знать Австралия не поедет на Евровидение-2021

Ход проекта лично проверил король Нидерландов Виллем-Александр. Он отметил, что королевская семья с нетерпением ждет начало Евровидение-2021. Об этом говорится на официальном сайте международного песенного конкурса.

30 дней до гранд-финала Евровидения-2021, и сцена почти готова,

– говорится в заметке.

Сцену планируют обустроить до 28 апреля. После этого на арене Rotterdam Ahoy начнутся репетиции участников Евровидения-2021.

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Что известно о Евровидении-2021