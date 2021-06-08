Артистка Камалия получила прививку 8 июня. Сразу же после вакцинации она села на полчаса в автомобиль, чтобы избежать любой первой негативной реакции.

Стоит знать Вакцинация снижает смертность от коронавируса на 95%: эксперимент из Бразилии

Чувствую легкое головокружение, и хочется пить. Врачи попросили подождать хотя бы полчаса и понаблюдать за самочувствием сразу. Находиться в больнице это время мне было бы некомфортно, поэтому посидела в машине рядом. Поняла, что все хорошо – и еду дальше!

– рассказала Камалия.

Женщина поделилась, что прививка ей была необходима: в ближайшее время она собирается в Германию на презентацию англоязычной версии своего свежего хита "Танцую". При наличии вакцины женщину смогут пропустить в Европу. Впрочем, для пропуска ей нужна будет доза прививки, поэтому, вероятно, совсем скоро Камалия вакцинируется во второй раз.

Стоит добавить, что еще полгода назад во время интервью в программе "Звездный путь" Камалия признавалась, что не уверена, будет ли вакцинироваться. Зато ее муж Мохаммад Захур твердо был убежден, что прививаться нужно, ведь так пандемия скорее перестанет распространяться. Что он и сделал – в начале апреля, в разгар третьей волны коронавируса в Украине, он тайно от жены вакцинировался в Великобритании.

Кто из звезд недавно вакцинировался от коронавируса