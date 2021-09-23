Также Тарас рассказал, что ждет поклонников на концертах LVIV EDITION, которые готовят специально для львовян.

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Карантин и гастроли

Концертная индустрия наконец восстановилась после длительного карантина, и в этом году уже состоялись долгожданные фестивали. Какой Вам запомнился больше всего?

Самым масштабным и мощным был фестиваль Atlas Weekend. Мы очень рады, что после двухлетнего перерыва он все-таки состоялся. "Антитела" присоединились к долгожданному фестивалю и выступили на главной сцене. Возвращение фестиваля дает сигнал концертной индустрии, что жизнь возвращается на сцену. Это вселяет надежду.



Выступление группы "Антитела" на Atlas Weekend / Фото из инстаграма группы

Как изменилась гастрольная деятельность после карантина? Или вообще изменилась?

Во всех процессах гастрольной деятельности произошли изменения. Сейчас люди боятся покупать билеты наперед, потому что не знают, не объявят ли об отмене, переносе концертов, локдауне и тому подобное. На открытых концертных площадках теперь действует специфическая рассадка людей. Карантинные ограничения точно не влияют на концертный бизнес положительно. Но мы понимаем, что жизнь и здоровье людей – самое важное, поэтому подстраиваемся под новые правила, проводим выступления с соблюдением карантинных требований. Очень часто играем вместо одного два концерта в день, чтобы на них смогли попасть все желающие. Это сложно, но мы привыкли. Надеемся, что скоро вся страна вернется к привычному ритму жизни и наша работа будет в традиционном формате.



Концерт группы "Антитела" к карантину / Фото пресс-службы

Сейчас говорят о возможном новом локдауне. Готов ли коллектив к нему? Возможно, уже думаете над онлайн-концертами?

Мы готовы к локдауну. Думаем над проведением концертов с соблюдением различных карантинных требований. Единственное, чего не хотим, – играть онлайн-концерты. Потому что это совсем не тот формат и не та атмосфера, ради которых люди приходят на выступления группы "Антитела".

"Маскарад"

Поговорим о новом сингле "Маскарад". Как вообще появилась идея написания такой песни?

Мы наблюдаем за тем, что происходит в Украине и мире, пытаемся все волнения транслировать через музыку и видеоряд. Песня "Маскарад" – это изображение внутренних состояний участников группы, которые имеются у нас в течение двух лет. В лирике есть содержание, клип насыщен интересными образами. В этом треке каждый может найти что-то для себя.



Съемки клипа "Маскарад" / Фото из инстаграма группы

А кто автор идеи клипа? Похожих видеоработ у "Антител" еще не было. Что вы чувствовали на съемках?

Съемки все музыканты проводили совместно. Мы вместе занимались режиссурой, монтажом. А также привлекали друзей, которые профессионалы в этих направлениях. Идея клипа принадлежит нашему Сергею Усику. А все вместе воплощали ее в жизнь и дорабатывали.

Этот клип можно назвать одним из самых массовых среди тех, которые презентовали украинские артисты. Расскажите о подготовке к съемкам и самом процессе.

Подготовка к съемкам происходила довольно быстро. От возникновения идеи и до старта на съемочной площадке прошло примерно 2 недели. Хотя саму песню и ее идею вынашивали долго. Было несколько месяцев определенных дискуссий относительно того, что именно выпускать дальше. Замысел видео нуждался в масштабе. Если мы в кадре показываем зомби, то их должно быть много. Был варианты нарисовать их графически, но это было бы заметно. Поэтому решили сделать по-честному и собрали на съемочной площадке сотни людей.

Съемки клипа проходили в публичном месте, на пляже в Киевском море. Вокруг люди отдыхали в палатках. Когда начали снимать танцевальную часть видео, и сотня зомби выстроилась для совместного танца, было довольно забавно. Единственное, переживали, чтобы ночью люди не пугались наших образов. Но все прошло хорошо.



Съемки клипа "Маскарад" на Киевском море / Фото из инстаграма группы

Возможно, какие-то моменты на съемочной площадке Вам запомнились больше всего, какие можете выделить?

Лично мне больше всего запомнился момент, когда лодку, в которой я плыл в кадре, переворачивали. И я падал в воду в том костюме, в котором стоял в этой лодке. Важно то, что у нас был лишь один дубль. Перед тем, как снять его, мы сделали несколько репетиций. Я чувствовал ответственность и, по моему мнению, неплохо справился.

"Антитела" – "Маскарад": смотрите видео онлайн

Российские гастролеры в Украине

Этим летом немало российских исполнителей дали концерты в Украине. Среди них и скандальные Баста, Светлана Лобода, Ани Лорак. Как Вы относитесь к тому, что артисты из страны-агрессора выступают у нас?

Я против того, чтобы артисты, которые поддерживают оккупацию Крыма и так называемые "ЛНР" и "ДНР", имели возможность монетизировать свое творчество на территории Украины. Поддерживаю нормативно-правовое регулирование этого вопроса. Должно быть законодательство, которое будет запрещать таким артистам вести гастрольную деятельность в Украине.

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Некоторые украинские певцы дружат с российскими гастролерами. Например, Надя Дорофеева в Одессе выступала со Скриптонитом во время его сольного концерта, Владимир Остапчук на отдыхе ужинал с Филиппом Киркоровым. Как можете прокомментировать подобные поступки? Ведь это лишь два примера, а их можно привести немало.

Я не симпатизирую таким поступкам, но и не являюсь тем человеком, который имеет право рассказывать другим, как им жить и что делать. Это вопрос морально-этический. Всех нас по-разному воспитывали, каждый имеет разные жизненные ценности. Поэтому, отвечая на вопрос такого формата, всегда стараюсь говорить за себя. С начала российско-украинской войны группа "Антитела" закрыла для себя возможность гастролировать в России и до сих пор придерживается этого правила. Мы перестали коммуницировать со знакомыми и артистами из страны-агрессора. Прежде всего для того, чтобы не предавать собственные принципы.



Группа "Антитела" Фото пресс-службы

Семья

В этом году вы с женой и детьми отдыхали на Кипре. Почему выбрали именно этот остров?

Поскольку мы имеем маленькую Марусю, то для нас важно, чтобы перелет длился до 3-х часов. Мария тяжело переносит долгие перелеты да и в целом многодетной семье сложно путешествовать и находиться в самолете долгое время. Поэтому выбирали локации, до которых недалеко лететь. Нам очень понравился климат Кипра, который полезен для детей, и в этот раз решили отправиться именно туда.



Тарас Тополя с женой и детьми в аэропорту / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Как отдыхали с детьми?

Мы купались в бассейне и море, катались на водных мотоциклах, собирали разноцветные камешки. Ежедневно час или два уделяли изучению английского языка. За этот отдых дети усовершенствовали навыки по плаванию, что для нас, родителей, очень важно.



Тарас Тополя с женой и детьми на Кипре / Фото пресс-службы

Сейчас дети вернулись за школьные парты, однако скоро могут вновь объявить о дистанционном обучении. Как оно проходило в вашей семье?

Было очень трудно, поскольку дистанционное обучение у детей такого возраста, как наши, требует присутствия родителей у компьютера. Мы помогали сыну Роману выполнять все домашние задания. Марко еще ходит в детский сад. Очень надеемся, что в этом году уже не будет перехода на дистанционное обучение. Я уверен, что 80 процентов персонала нашей школы вакцинированы и это позволит не останавливать привычный учебный процесс. Отмечу, что Роман учится в школе полный день и домашние задания также выполняет там, с учителями.

Кто помогает с детьми, когда Вы и жена на гастролях?

Бабушки, дедушки, няня.



Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из инстаграма Тараса Тополи

Сыновья и дочь часто бывают на концертах "Антител"?

Не часто, но несколько таких приятных моментов было. Обычно они приезжают на какие-то масштабные события.

Львов

Группа очень креативно пригласила львовян на осенние концерты. Трогательное стихотворение, которое погружает в осеннюю атмосферу древнего города. Чья это идея записать именно такое видеоприглашение?

Идея такого приглашения возникла у нашего PR-менеджера Анны Долинской. А эти стихотворные строки написал я, за час.

Поскольку концерт LVIV EDITION будет особенным, то для него мы решили записать такое особенное, креативное приглашение. На встречах с львовянами и гостями города 25-26 сентября сыграем любимые песни и композиции из альбомов, которые очень редко звучат на наших концертах, но львовяне точно будут подпевать: "Невидимка", "Рожеві діви", "Завжди моя", "Ів Кусто" и многие другие. История любви "Антител" с Львовской публикой началась еще в начале выхода группы на большую сцену. Мы это очень ценим и также любим львовян, атмосферу древнего города. С удовольствием готовимся к этим двум концертам, которые, пожалуй, больше никогда не состоятся.

Группа "Антитела" приглашает львовян и гостей города на концерт: смотрите видео онлайн