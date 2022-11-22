Украинский коллектив ТНМК вернулся домой после благотворительных концертов в Европе. Лидер группы Фагот (Олег Михайлюта) сообщил, что продолжает удерживать оружие в руках.

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Фагот показал обучение на полигоне

Музыкант опубликовал фото из заснеженного полигона. Он показал, как учился стрелять из автомата. "Я не волшебник, я только учусь", – поделился Фагот.

Видео и фото из учений Фагота:

В комментариях поклонники поддерживают артиста и пишут, что он является примером для многих других звезд:

"Круть, так держать, и будь осторожен";

"Наш защитник! Ты пример для некоторых звезд";

"Респект, Олег, и с микрофоном и с оружием профи!";

"Ангел телохранителя тебе".

Напомним, военное обучение также проходит Александр Положинский. Два месяца назад он показывал кадры по учебе и рассказывал, как пролежал около двух часов под дождем в тылу.

Концерты ТНМК за границей

Недавно коллектив ТНМК ездил по Европе с благотворительными концертами. Там их постигли непростые ситуации – однажды музыкантов ограбили во время концерта в Германии. У них украли компьютеры, документы и деньги.

Также группе отменили концерт во Флоренции вроде бы потому, что поблизости проходила акция неофашистов. К счастью, впоследствии выступление удалось отыграть.