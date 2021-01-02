Прямую трансляцию конкурса Евровидение-2021 зрители смогли увидеть на телеканалах UA: Первый и СТБ 18 мая в 22 часа по киевскому времени. В прошлом году в Национальном отборе победила украинская группа Go_A, но из-за пандемии коронавируса событие перенесли на 2021 год.

Обратите внимание! Результаты голосования Евровидения-2021

К сожалению, официальная трансляция конкурса Евровидение-2021 заблокирована для Украины, и шоу можно увидеть с помощью VPN, или на каналах, наведенных выше. Также песенный проект можно посмотреть на фейсбук-странице Евровидение с комментированием Тимура Мирошниченко.

Евровидение-2021: смотреть онлайн-трансляцию первого полуфинала

Стоит добавить, что музыкальный конкурс проходил на специально построенной сцене Ahoy, которую переделали под специальные условия проведения конкурса во время пандемии коронавируса. Для безопасного пребывания на конкурсе организаторы уменьшили количество зрителей в зале, а также уменьшили делегации из европейских стран.

Евровидение-2021 – порядок выступления участников первого полуфинала:

Литва: The Roop – Discoteque Словения: Ana Soklič – Amen Россия: Manizha - Russian Woman Швеция: Tusse – Voices Австралия: Montaigne – Technicolour Северная Македония: Vasil – Here I Stand Ирландия: Lesley Roy – Maps Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Норвегия: TIX – Fallen Angel Хорватия: Albina – Tick-Tock Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Израиль: Eden Alene – Set Me Free Румыния: ROXEN – Amnesia Азербайджан: Efendi – Mata Hari Украина: Go_A – SHUM Мальта: Destiny – Je Me Casse

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Второй полуфинал Евровидения-2021 состоится 20 мая, а финал конкурса – 22 мая. Из каждой части шоу путем голосования были избраны 26 представителей стран (включая страны-основательницы и страну-хозяина) для участия в финале.