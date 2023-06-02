"Если не поможет, тогда операция": жена Виктора Павлика испугала заявлением о его здоровье

На днях Екатерина Репяхова в личном блоге рассказала, что у Виктора Павлика проблемы со здоровьем. Артист обратился к врачу из-за сильной боли в руке. Как выяснилось, ему может потребоваться операция.

Жена Виктора Павлика объяснила, что он "дотянул до пика" старую травму, и, вероятно, ему придется делать операцию. Сначала его руку попытаются "подрихтовать" ударно-волновой терапией.

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Почему Виктору Павлику грозит операция

Виктор Франкович вчера сделал МРТ, сегодня был у врача. Сказали, что ситуация непростая. Какая-то была у него травма лет пять назад. Причем резкая такая травма. И нужно делать ударно-волновую терапию, комбинированную. Если она не поможет, тогда делать операцию,

– поделилась Катя Репяхова.

Сам 57-летний артист не комментирует ни свою травму, ни медицинское обследование.

Катя Репяхова о состоянии здоровья Виктора Павлика / Скриншот с видео