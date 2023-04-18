Блогерка Екатерина Репяхова, которая недавно приобрела новый автомобиль, рассказала о сыне. Жена Виктора Павлика обратилась к врачам из-за речи Миши.

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У сына Виктора Павлика задержка речи

Маленькому сыну Виктора Павлика и Екатерины Репяховой скоро исполнится 2 года. Блоггерша наведалась с малышом к неврологу в связи с речью. Больше часа она провела на консультации.

Нас ждет путь коррекции задержки речи: консультация лора, дефектолога-логопеда, психолога, электроэнцефалограмма и другие анализы,

– сообщила Екатерина.

У звездной жены спросили, не поставили ли Михайлику диагноз "аутический спектр". Но она развеяла эти предположения.

Екатерина Репяхова о здоровье сына / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, недавно Екатерина Репяхова рассказала, не сложно ей с мужем из-за большой разницы в возрасте. Но блоггер в очередной раз заверила, что найти своего человека – это большое счастье.

Впрочем, у супругов Виктора Павлика и Екатерины не всегда все складывалось гладко. Однажды Репяхова задумалась о разводе – это произошло тогда, когда музыкант встал на защиту бывшей жены.