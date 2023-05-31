Жена Виктора Павлика показала в инстаграм-сториз фото из клиники – из отдела спортивной и балетной травмы. Поклонники поинтересовались, что произошло.

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У Виктора Павлика проблемы со здоровьем

Екатерина Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем у мужчины. По ее словам, у Виктора Павлика болит рука – это было и раньше, а теперь его состояние ухудшилось.

У нас как ни одно, то другое. Проблема с Виктором Франковичем. У него очень сильно болит рука. Он дотянул уже до того, что она очень сильно болит. Вчера он ездил на рентген, сегодня рано утром поехал к врачу-ортопеду. Сказали, что нужно делать МРТ, потому что на рентгене не совсем понятно. Ничего хорошего нет,

– поделилась блогерша.



У Павлика проблемы с рукой / Фото с инстаграм-сториз

Екатерина добавила, что артист нуждается в лечении – в противном случае он может вообще перестать поднимать руку. Врачи говорят, что это что-то серьезное, но еще исследуют проблему.



У Павлика проблемы с рукой / Фото с инстаграм-сториз

Последний инцидент с Павликом и женой