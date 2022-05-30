У тебя свой фронт, у меня – свой, – Кароль рассказала, почему ее 64-летний папа вступил в ТрО
Недавно певица Тина Кароль сообщила, что ее отец Григорий Либерман вступил в ряды территориальной обороны. Мужчина очень хорошо разбирается в военном деле, поэтому решил помогать молодым защитникам Украины.
Об этом исполнительница рассказала в эфире телемарафона. Пока Кароль воюет на культурном фронте, ее отец отправился на свой фронт.
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Почему отец Тины Кароль вступил в ТрО
Григорию Либерману 64 года, что не является призывным возрастом. Мужчина может выехать за границу, однако не сделал этого. Вместо этого он присоединился к украинским защитникам на фронте.
Папа просил о нем многое не говорить. Они с матерью остались. Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам",
– поделилась Кароль.
В марте артистка рассказывала, что ее родители сбежали из Киева, однако уезжать из Украины отказались. Они бежали так же, как когда-то от нацистов убегала бабушка Тины. Женщина была еврейкой.
Украинские звезды в ТрО и ВСУ
- Певец Александр Положинский на днях отметил 50-летие. Юбилей встретил в армии, ведь является солдатом ВСУ, стрелком 47-го отдельного батальона.
- 26-летний киноактер Максим Девизоров воюет в горячей точке Донецкой области. Юноша вернулся с фронта в Днепр, чтобы жениться на коллеге Светлане.
- Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк с первых дней войны стал в защиту Киева. Недавно стало известно, что артист отправился воевать на восток.
- Актер Андрей Фединчик служит в ВСУ. Его жена Наталья Денисенко говорит, что война навсегда поменяла их отношения. Теперь для женщины главное только одно – чтобы любимый был жив.
- Музыканты группы "Антитела" еще до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины вступили в ряды территориальной обороны. Когда началась война, артисты стояли на защите столицы, выполняли боевые задания на Киевщине – оказывали первую медицинскую помощь раненым и эвакуировали людей. Теперь коллектив служит Харьковщине.