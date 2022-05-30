У тебя свой фронт, у меня – свой, – Кароль рассказала, почему ее 64-летний папа вступил в ТрО

Недавно певица Тина Кароль сообщила, что ее отец Григорий Либерман вступил в ряды территориальной обороны. Мужчина очень хорошо разбирается в военном деле, поэтому решил помогать молодым защитникам Украины.

Об этом исполнительница рассказала в эфире телемарафона. Пока Кароль воюет на культурном фронте, ее отец отправился на свой фронт.

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Почему отец Тины Кароль вступил в ТрО

Григорию Либерману 64 года, что не является призывным возрастом. Мужчина может выехать за границу, однако не сделал этого. Вместо этого он присоединился к украинским защитникам на фронте.

Папа просил о нем многое не говорить. Они с матерью остались. Он сказал: "У тебя, доченька, есть свой фронт, а у меня свой. Я очень хорошо разбираюсь в военном деле, я буду помогать молодым ребятам",

– поделилась Кароль.

В марте артистка рассказывала, что ее родители сбежали из Киева, однако уезжать из Украины отказались. Они бежали так же, как когда-то от нацистов убегала бабушка Тины. Женщина была еврейкой.

Украинские звезды в ТрО и ВСУ