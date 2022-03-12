Тина Кароль была в прямом эфире оппозиционной российской программы "Настоящее время". Она рассказала, почему приехала в Польшу и в какое русло направила сейчас свою деятельность.

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Тина Кароль о жизни в Варшаве и бегстве родителей из Киева

Когда началась война, Тина находилась в женском монастыре. Недалеко от ее дома раздался взрыв, и тогда артистка отправилась в Польшу. Сейчас она находится в Варшаве, там создала штаб информационного противодействия, где вместе с единомышленниками пытается достучаться русскоязычного населения. Основной акцент делают на гражданах России и Белоруссии.

Сын Кароль учится в Великобритании, а ее родители до сих пор в Украине. Недавно им пришлось бежать из Киева, который оккупанты пытаются атаковать.

Мои родители сейчас в Украине. Бежали из Киева, как когда-то от нацистов убегала моя бабушка еврейка. Папа плакал, говорил: "Моя мама так убегала",

– поделилась Кароль.

Также артистка подчеркнула, что стрелять в Бабий Яр снова – это двойное убийство. Дети в Украине рождаются в метро, ​​потому что беременные женщины бегут туда, чтобы родить. И все это происходит в присутствии других детей.

Это новый фашизм. Русские, не разрешите уничтожить себя. Вставайте! Не бойтесь! Этих милиционеров не так много, вас больше. Им не хватит сил, чтобы разделаться с вами. Вас больше. Будьте свободны!

– призвала Тина.

Украинские звезды уже неоднократно обращались к россиянам с призывами выходить на митинги, менять власть. На нашей земле никто их не ждет. Россияне в Украине – это оккупанты, которых просто будут уничтожать. За две недели войны погибли более 12 тысяч российских военных. И погибнет еще больше, если эту войну не остановить.