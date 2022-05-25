Украинская певица Тина Кароль дала интервью французскому изданию, где впервые призналась, что ее отец – в теробороне. Григорию Либерману – 64 года.

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Тина Кароль о родных в Украине

Исполнительница поделилась, что пока она воюет на информационном фронте и ездит по миру, многие ее близкие и родные остались в Украине.

Там живет моя семья и весь мой коллектив. Они ждут меня. Конечно, я не знаю, когда я смогу их посетить. Как они себя чувствуют? Гнев и ужас. Но они однажды продолжают жить. Мой отец мог уехать из страны, когда ему было 64 года, но хочет остаться защищать Украину. Поступил в добровольцы территориальной обороны. Это его решение. Нелегко было это принять…

– призналась Тина Кароль.

Напомним, еще в марте Тина рассказывала, что ее родители остались в Украине. Но они были вынуждены бежать из Киева из-за того, что его атаковали российские войска. "Бежали из Киева, как когда-то от нацистов убегала моя бабушка еврейка. Папа плакал, говорил: "Моя мама так убегала"", – призналась звезда.



Архивное фото родителей Тины Кароль / Фото из инстаграма Тины Кароль

Артистка рассказала, что война очень изменила ее лично и изменила жизнь. Теперь она не просто знаменитость.

"Я уже не просто певица, благодаря музыке я поняла, что имею оружие. Я много путешествую, без фиксированного адреса. Я еду, чтобы рассказать о свирепствующей войне, потому что люди должны понимать, что это касается не только нашей страны, а и всей Европы и ее будущего. Мягкая сила приходит через культуру, которая говорит, кто мы. Я понял, что могу нести голос за Украину", – поделилась Тина.

Кароль добавила, что имеет свой меседж для всех: "Мы просто хотим жить свободно. Война, такая глупая вещь, которую Россия выкопала из прошлого. Этот конфликт начался из-за того, что кто-то не мог терпеть, что Украина имеет свою идентичность. Россия и Украина просто не одна и та же страна".