В зоне риска Александра Зарицкая и Юрий Мешков оказались с Константином Войтенко и Роксоланой Маланчук. Их самба оказалась слабее, чем у конкурентов, поэтому они навсегда попрощались с паркетом "Танцев со звездами". Одна артистка не горюет по этому поводу.

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По словам KAZKA, благодаря проекту она воплотила свою детскую мечту – научилась танцевать и не стесняться себя.

У меня теперь есть еще один смысл жизни, кроме музыки, – танцы. Я покажу еще большие результаты, теперь я точно знаю, что нереального не существует,

– заявила Александра Зарицкая.

Она впервые призналась, что близкие отговаривали ее от участия в "Танцах", потому что она якобы порой бывает несерьезной, а ее физическая подготовка оставляет желать лучшего. Однако на шоу в нее поверило "огромное количество талантливых и гениальных людей".

"Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" был очень рискованным и трудным для меня решением. Почти все меня отговаривали... Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира, но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой", – поделилась Александра Зарицкая.

Безусловно, солистка KAZKA не забыла о партнере Юрии Мешкове, с которым ей приписывали роман.

И самым большим подарком, который принес мне проект, стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем – Юра,

– добавила Александра Зарицкая.



Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото из инстаграма солистки группы KAZKA



Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото из инстаграма солистки группы KAZKA

Почему солистке KAZKA приписывали роман с партнером по "Танцам"