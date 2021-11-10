В зоне риска Александра Зарицкая и Юрий Мешков оказались с Константином Войтенко и Роксоланой Маланчук. Их самба оказалась слабее, чем у конкурентов, поэтому они навсегда попрощались с паркетом "Танцев со звездами". Одна артистка не горюет по этому поводу.
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По словам KAZKA, благодаря проекту она воплотила свою детскую мечту – научилась танцевать и не стесняться себя.
У меня теперь есть еще один смысл жизни, кроме музыки, – танцы. Я покажу еще большие результаты, теперь я точно знаю, что нереального не существует,
– заявила Александра Зарицкая.
Она впервые призналась, что близкие отговаривали ее от участия в "Танцах", потому что она якобы порой бывает несерьезной, а ее физическая подготовка оставляет желать лучшего. Однако на шоу в нее поверило "огромное количество талантливых и гениальных людей".
"Решить участвовать в шоу "Танцы со звездами" был очень рискованным и трудным для меня решением. Почти все меня отговаривали... Почти все были уверены, что меня хватит на два-три эфира, но мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой", – поделилась Александра Зарицкая.
Безусловно, солистка KAZKA не забыла о партнере Юрии Мешкове, с которым ей приписывали роман.
И самым большим подарком, который принес мне проект, стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем – Юра,
– добавила Александра Зарицкая.
Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото из инстаграма солистки группы KAZKA
Александра Зарицкая с партнером Юрием Мешковым / Фото из инстаграма солистки группы KAZKA
Почему солистке KAZKA приписывали роман с партнером по "Танцам"
- В 6 выпуске "Танцев со звездами" Юрий Мешков намекнул, что влюблен в Александру Зарицкая. Она якобы нравится ему как девушка, а не как артистка.
- На протяжении участия в проекте певица встречалась с таинственным бойфрендом, который был далек от мира шоу-биза. Новые отношения она не могла назвать суперздоровыми, ведь ей не хватало времени на свидание с любимым.
- На прошлой неделе стало известно, что роман Зарицкой закончился. Все потому, что ее парень "не был суперстрессоустойчивым к Юре".
- Продюсеры "Танцев со звездами" всячески подогревали слухи о романе Зарицкой и Мешкова, а в 10 эфире развернули сватанье, на котором была бабушка певицы.