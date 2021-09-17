Лишь недавно солистка известной украинской группы KAZKA рассказывала, что имеет проблемы в отношениях с парнями. Однако теперь стало известно, что Александра Зарицкая закрутила новый роман.

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Александра Зарицкая о новых отношениях

Исполнительница рассказала, что снова влюбилась. Она отметила, что ее бойфренд – не представитель индустрии шоу-бизнеса.

Я сейчас встречаюсь с парнем. Он не из шоу-бизнеса. У меня такое мечтательно-влюбленное настроение. Поэтому, кто знает, что будет,

– призналась певица.

От других деталей пока Александра Зарицкая воздержалась.



Лидер группы KAZKA – снова влюблена / Фото из инстаграма группы

Личная жизнь лидера группы KAZKA