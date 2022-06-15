В разговоре с 24 каналом фронтвумен группы Go_A, который взорвал Евровидение-2021 песней Shum, поделилась мнениями по поводу экс-гастролеров – артистов, которые после войны на Донбассе и оккупации Крыма катались в Россию за рублями. По ее мнению, сейчас подобные селебрити не имеют права на "амнистию".

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Простила ли Екатерина Павленко коллег-гастролеров

Звезда верит, что в переломные моменты люди могут меняться, ведь в кризисных ситуациях происходит переоценка ценностей. Однако простить гастролеров не готова, потому что поздно "рассказывать, какие они молодцы, какие они патриоты" после того, как предали Украину 2014-го.

Я знаю, как работает шоу-бизнес, как быстро отмываются репутации, какие истории придумывают, чтобы отвлечь внимание от всего этого. Лично я в это не верю, а что касается украинского народа, то пусть делают выводы и слушают свое сердце,

– высказалась Екатерина Павленко.

Полное интервью с солисткой Go_A Екатериной Павленко читайте в рамках проекта "Интервью24".

Почему солистка Go_A не верит таким как Лобода и Барских

Екатерина Павленко не понимает логики артистов, которые выступали в России последние 8 лет, ведь именно она довела их Родину до кризиса.

"У нас в Украине с 2014 года ведется война. Это предательство ощущается гораздо острее, потому что именно из-за войны, именно из-за того, что Россия напала на Украину, в Украине начался кризис, в Украине стало значительно меньше возможностей оплачивать этих артистов, зарабатывать деньги этим артистам. Поэтому они просто поехали выступать в страну, которая стала причиной того, что в Украине все стало гораздо хуже", – объяснила певица.

Очень подло ехать в страну, которая напала на твою страну,

– эмоционально добавила солистка Go_A.

По ее мнению, нужно наблюдать, что такие, как Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн и другие будут делать дальше. Пока же "российский рынок для них закрыт, в Украине концертов нет, а в Европе эти артисты не нужны". Поэтому неизвестно, как и чем они будут зарабатывать на жизнь.