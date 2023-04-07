На Национальном отборе судьи и участники согласились с победой TVORCHI, но советовали усовершенствовать конкурсную песню. Они сделали это и выпустили обновленную версию.

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TVORCHI о новой версии трека на Евровидение

Эндрю рассказал, что группа начала работать над лучшими деталями в песне сразу после победы. После многих попыток и советов они решили выбрать наиболее гармоничное звучание.

"Над ревампом мы начали работать сразу после победы в Нацотборе. За это время попробовали сотни различных вариантов, даже в качестве эксперимента едва ли не впервые обращались за рекомендациями со стороны. В результате мы выбрали то звучание, которое, по нашему мнению, самое гармоничное".

Мы сохранили основу оригинальной песни, за которую зрители проголосовали в финале. Добавили месседж на украинском для идентификации. Эти слова – это послание каждому, кто услышит нашу песню со сцены Евровидения. "Світ палає, а ти дій" – не сиди, сложа руки, когда страшное происходит, будь сильным, будь решительным, – вот что мы хотим донести,

– добавил Джеффри.

Последние секунды песни тоже изменены: они означают драматизм и борьбу украинцев. "Новый мощный финал со скрипками передает ощущение борьбы, драматизма, момента преодоления трудностей. То состояние, в котором мы сегодня живем".

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Напомним, уже определили порядок выступления представителей стран в финале Евровидения-2023. TVORCHI будут выступать под номером 19.

Также стало известно, сколько средств уйдет на выступление TVORCHI. На подготовку номера и появление дуэта в Британии уйдет почти 3 миллиона гривен: на постановку, декорации, костюмы, спецэффекты и многие другие детали.