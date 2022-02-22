Циничные заявления главы страны-оккупантки не остались без реакций цивилизованного мира и украинских граждан.

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Украинские звезды отреагировали на признание Путиным боевиков

Григорий и Кристина Решетники

Супруги призвали сохранять спокойствие, верить в Украину, потому что вместе мы сила. Нужно быть готовым ко всему, но не сомневаться, что правда победит: "Доверяйте себе! Верьте в Украину! Правда победит! Верим и молимся!".

Решетники о признании боевиков / Скриншоты инстаграм-сторис звезд

Леся Никитюк

Телеведущая и блогер призвала не распространять в сети информацию о передвижении войск ВСУ, так как это может навредить нашим военным и помочь врагу.



Леся Никитюк призвала не распространять информацию о ВСУ / Скриншот инстаграм-сторис блогерши

Илона Гвоздева

Танцовщица подчеркнула, что остается дома, в Киеве. Илона призывает всех сохранять здравый смысл и не паниковать: "Будьте сильны духом и здоровы телом! Никто из нас не знает, сколько нам жить на этой земле, так проживем эту жизнь красиво и счастливо!".



Илона Гвоздева о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис танцовщицы



Илона Гвоздева о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис танцовщицы

Также она обратилась к блогерам из Украины и России: "Прошу вас донести до своей аудитории, что никто не хочет войны! Мы хотим жить и воспитывать своих детей в мире!".



Илона Гвоздева о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис танцовщицы

Злата Огневич

Артистка опубликовала фото украинских девушек в национальных костюмах и отметила, что это Полесье в 1917 году. Она обратилась к оккупантам и землякам: "Очень прошу, оставьте мою страну в покое! Также прошу сохранять спокойствие и поддерживать близких. Сейчас это очень важно для каждого из нас! Обнимаю всем сердцем каждого!".



Злата Огневич о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис певица

Оля Цибульская

"Все будет хорошо. Я с тобой. Не боимся. Все будет Украина. Наш народ отличается от других силой духа и единством. Страх – это нормально, но жить в нем нет смысла", – написала исполнительница в сторис. Также она отметила важность не распространять информацию о передвижении наших военных, поскольку этим может воспользоваться враг.

Оля Цибульская о признании боевиков на Донбассе / Скриншоты инстаграм-сторис исполнительницы

Светлана Тарабарова

"Я вас обнимаю. Растерянные, напуганные, но всем сердцем верим в нашу армию и страну", – сказала артистка.



Светлана Тарабарова о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Екатерина Репьяхова

"Наша страна не сдается никогда! Потому что мы смелые, честные, независимые! С верой в лучшее!", – написала блогерша под красноречивым роликом.

Екатерина Репьяхова поддержала Украину: смотрите видео онлайн

Наталка Денисенко

"Честно, никогда не думала, что наш президент и его команда будут настолько крутыми! Пока жизнь продолжается, мы должны быть готовы ко всему. Подписчики из России, знайте, нам не нужна ваша помощь! Мы хотим жить в своей, целой Украине! Это наши территории, наша страна и культура! Здесь нет ничего вашего! Помните, вы всегда можете отписаться! Не нужно ничего писать!", – эмоционально обратилась актриса.



Наталка Денисенко о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис актрисы



Наталка Денисенко о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Анна Саливанчук

"Если кто-то вчера не дождался речи президента, как я. Потому что причин для бессонной ночи нет. Мы ничего и никому не должны. Слава Украине!", – написала в сторис актриса.

Анна Саливанчук о ситуации в стране / Скриншот инстаграм-сторис актрисы

Наталка Карпа

Исполнительница процитировала слова Лины Костенко: "У каждой нации свои болезни. У России – неизлечимая".



Наталка Карпа о ситуации в стране / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Екатерина Бужинская

Певица призвала всех молиться за мир в Украине. Она просит мировое сообщество не оставаться в стороне и остановить войну: "Мы хотим мира!".

Екатерина Бужинская призвала к молитве и помощи / Скриншоты инстаграм-сторис певицы

Кристина Горняк

"Боже, храни Украину! Очень грустно, очень. Но я так надеюсь на мирное будущее", – написала Кристина в сторис.

Юрий Горбунов

"Страх и паника – лучшие союзники сумасшедшего карлика! Однозначно его ждет Гаага! А мы, украинцы, как никогда становимся сильными! Наша вера в армию, Бога, нашу правоту, делает нас самыми сильными в мире! Верим, помогаем армии, работаем, планируем будущее и сохраняем спокойствие! Слава Украине!", – обратился ведущий к поклонникам.



Юрий Горбунов о ситуации в Украине / Фото из инстаграма ведущего

Маша Ефросинина

"Когда прослушала худший урок истории. Кто-нибудь, обновите учителю календарь и глобус!", – написала певица под фото.



Реакция Маши Ефросининой на обращение Путина / Фото из инстаграма ведущей

Алексей Суханов

"С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года... к сожалению, но у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения! Любые попытки обесценить это право являются признаком не только тирании, но и терроризма. И недопустимо, когда подобное себе позволяет целая страна, которая претендует на роль в мировой политике!. Еще страшнее, когда мировые лидеры вместо того, чтобы отстаивать священное право, все эти годы ласкали экстремистов, больных имперскостью, находящихся в плену лжи своих выдумок, иллюзий, ставших, благодаря слабости и бесхребетности северных лидеров, комплексами, которые мешают жить здоровым людям, разрушают жизни, судьбы, будущее. У меня больше нет прошлого, но есть настоящее. Каким бы нервозным оно ни было, но в Украине, и будущее с Украиной. Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил. По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, которые погибли и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых, мы должны сохранить Украину!", – эмоционально написал в сети телеведущий.



Алексей Суханов о России / Фото из инстаграма ведущего

Камалия

"Я ненавижу политику и стараюсь не вмешиваться в нее, но это меня разозлило: "Президент Байден выпустил указ сегодня, который запретит инвестиции, торговлю и финансирование так называемых "ЛНР" и "ДНР". Это издевательство, плохая насмешка и оскорбительный поступок "нашего благодетеля" в отношении нас. Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле,инвестициях и финансировании "ДНР" и "ЛНР" идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал "ДНР" или "ЛНР"? Тогда к чему это лицемерие? Кому нужны такие санкции? Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле заманивает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сама сидит в стороне и помогает такими санкциями. Мы должны понимать, что мы не имеем друзей и защищать Родину нам придется самим", – эмоционально высказалась певица.



Камалия высказалась относительно позиции США / Фото из инстаграма певицы

Alina Pash

Алина Паш заявила, что на некоторое время уходит из социальных сетей, однако не смогла остаться в стороне от тех событий, которые происходят в нашей стране. В инстаграм-сторис артистка обнародовала фото, на котором подчеркнула, что Украина имеет собственную историю, язык, культуру и никогда не была частью России.



Alina Pash об Украине / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Руслана

"У нас есть силы и всегда будут. Это тот момент, когда я начинаю еще больше верить в мою страну, верить в нас! Сейчас я молюсь, как никогда, и прошу у Бога: "Дай нам сил и веры, потому что мы просто хотим жить, и никто не имеет права отбирать у нас "ни под каким мифом" нашу землю. Еще с Майдана так и осталась в сердце потребность молиться за Украину, за все светлое и чистое, за нас. Слава Украине!", – подчеркнула артистка.



Руслана призвала молиться за Украину / Фото из инстаграма певицы

Сергей Притула

"Лысый ботокс внес немного конкретики в нашу повестку дня! Не сомневаюсь, что все совершенное вылезет карликовому шизофренику боком. И бить его будем всем миром! Кто-то санкциями, мы – напрямую, собственноручно! Встречаемся, друзья! Поддерживаем армию! Вливаемся в ряды сил ТрО! Помогаем волонтерам! Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем!", – эмоционально написал активист.

Тарас Тополя

"Ясно. Ярость прет после видосика? Бегом в ТрО, уже!", – написал лидер группы "Антитіла" после обращения диктатора.

Важно! Как присоединиться к территориальной обороне Вооруженных сил Украины – узнавайте по ссылке.

Женя Галич

Лидер группы O.Torvald Женя Галич тоже не смог смолчать: "Я не понимаю "художественного" мирового молчания, "показательных, недейственных санкций", которыми нас кормили 8 лет! Не понимаю мирового пассивного, творческого бездействия. Не понимаю своих коллег, которые с завидной регулярностью приезжали на гастроли и фестивали в моей стране, восхищались, какая она большая и свободная, якобы переживая о том, что в моей стране идет война, которую развязал "ваш президент", а теперь молчат!

Не понимаю оппозиционных лидеров, блогеров, музыкантов, актеров, публичных людей, которые просто молчат, позволяя пропаганде навязывать своей же аудитории наглую ложь, ничего не объясняя и не реагируя на весь этот п***ец!

Вы воспитали, позволили и позволяете этой мерзости так обращаться со всем миром, с собой. Весь мир, не реагируя кардинально, позволяет диктатору так себя вести. Глотая все эти годы то г*вно, которым кормят, знайте – на всех, кто молчит и просто наблюдает, лежит ответственность за каждую смерть, за пожилых людей, за покинутые дома, за детей, которые остались без родителей, за украинцев, которые потеряли целостность своей страны!

И самое главное – на тех, кто молчит, ответственность за смерти ваших пацанов, которых эта мразь отправит на верную гибель. Не допустите.

Украина – большая страна! Сейчас не 2014. Мы стали другими. Мы будем рвать зубами за свою страну. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!".



Женя Галич обратился к россиянам / Фото из инстаграма певца

В это тревожное время не остаются в стороне и блогеры. Они призывают сохранять здравый смысл, не паниковать и помогать армии.

Обратите внимание! Благотворительный фонд помощи армии "Вернись живым" всегда рядом с украинскими военными. Присоединиться каждый желающий может по ссылке.

Реакции украинских блогеров на признание Россией боевиков / Скриншоты инстаграм-сторис блогеров

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.



Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!