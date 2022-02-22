Решение диктатора о признании боевиков вызвало волну негодования, злобы и ненависти в цивилизованном мире. От России отказываются даже те, для кого она является родиной.

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Алексей Суханов отрекся от России

С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения!

– подчеркнул ведущий.

Он добавил, что любые попытки обесценить право на свободу и независимость являются признаками тирании и терроризма. Также Алексей обратил внимание на мировых лидеров, которые на протяжении многих лет закрывали глаза на экстремистов, больных имперскостью, находящимися в плену лжи своих выдумок, иллюзий, которые мешают жить здоровым людям, разрушают жизнь, судьбы, будущее.

"У меня больше нет прошлого, но есть настоящее. Каким бы нервным оно ни было, но в Украине, и будущее с Украиной. Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил. По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, погибшим и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых, мы должны сохранить Украину!", – эмоционально написал в сети телеведущий.

Алексей Суханов / Фото с инстаграма ведущего

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