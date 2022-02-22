Решение диктатора о признании боевиков вызвало волну негодования, злобы и ненависти в цивилизованном мире. От России отказываются даже те, для кого она является родиной.

Обратите внимание "Оставьте мою страну в покое": звезды отреагировали на решение Путина признать боевиков

Алексей Суханов отрекся от России

С сегодняшнего дня для меня больше не существует страны, где я родился, вырос, прожил до 2014 года… К сожалению, у меня вызывает отвращение и презрение чье-то желание унизить право на свободу выбора, независимости, самоопределения!
– подчеркнул ведущий.

Он добавил, что любые попытки обесценить право на свободу и независимость являются признаками тирании и терроризма. Также Алексей обратил внимание на мировых лидеров, которые на протяжении многих лет закрывали глаза на экстремистов, больных имперскостью, находящимися в плену лжи своих выдумок, иллюзий, которые мешают жить здоровым людям, разрушают жизнь, судьбы, будущее.

"У меня больше нет прошлого, но есть настоящее. Каким бы нервным оно ни было, но в Украине, и будущее с Украиной. Украина была, есть и будет, кто бы что ни говорил. По крайней мере, для меня и в моей жизни! Слава Украине! Слава Героям, погибшим и ради светлой памяти и огромной человеческой чести которых, мы должны сохранить Украину!", – эмоционально написал в сети телеведущий.

Україна

Алексей Суханов / Фото с инстаграма ведущего

Россия признала боевиков на Донбассе: реакция мира

  • Польша созвала Европейский совет и призвала к санкциям против России из-за признания боевиков.
  • В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе.
  • В Германии осудили признание пророссийских боевиков. Шольц созвонился с партнерами, а через несколько часов приказал остановить сертификацию "Северного потока-2".
  • После циничного решения Путина о признании боевиков, президент Молдовы Мая Санду высказала осуждение.
  • "Нарушение международного права", – Джонсон о признании боевиков на Донбассе. Великобритания готовится объявить санкции.
  • США анонсировали новые санкции против России за циничное решение признать боевиков.
  • "Канада осуждает указы Путина об отправке войск в Украину", – Трюдо. Страна готовится ввести санкции против России.
  • "Нарушает принципы", – генсек ООН отреагировал на признание боевиков.
  • ОДКБ не собирается отправлять войска на Донбасс, чтобы угодить Путину.
  • Казахстан отказался вслед за Путиным признавать так называемые "республики" на Донбассе.
  • 22 февраля Евросоюз введет санкции против России за признание "псевдореспублик".