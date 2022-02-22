Россия в очередной раз отметилась циничным заявлением, признав боевиков на Донбассе. Мировые лидеры осуждают Путина за такое решение, однако введение сокрушительных санкции планируют только после вторжения на территорию Украины.

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Певица Камалия возмутилась такими действиями Запада.

Камалия о помощи Украине от США

Артистка подчеркнула, что ненавидит политику и пытается не вмешиваться в нее, но ее по-настоящему разозлил указ президента Байдена о запрете инвестиций, торговли и финансирования "ЛНР" и "ДНР". Камалия назвала это издевательством, злой насмешкой и оскорбительным поступком "благодетеля" по отношению к нам.

"Они думают, что мы полные идиоты. О какой торговле, инвестициях и финансировании с "ДНР" и "ЛНР" идет речь? Кто из западных стран за последние 8 лет торговал, инвестировал или финансировал "ДНР" или ЛНР"?" Тогда при чем это лицемерие? Кому нужны такие санкции?", – эмоционально высказалась Камалия.

Америка делает вид, что поддерживает нас, а на самом деле привлекает нас защищать Европу ценой украинских жизней, а сама сидит в стороне и помогает такими санкциями. Мы должны понимать, что у нас нет друзей и защищать Родину нам придется самим,

– добавила исполнительница.



Камалия в вышитом платье / Фото из инстаграма певицы

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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Украинские звезды и признание Россией боевиков