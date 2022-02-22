Самое главное, что многодетный отец Григорий Решетник не упаковывает тревожные чемоданы и не скупает билеты за границу. Он с семьей – тремя сыновьями и женой Кристиной – остается в Киеве и продолжает работать над телепроектами.

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По словам ведущего, ночь на 22 февраля, как и для половины страны, была для него почти бессонной. Однако после 3-4-часового сна он собрал детей в школу, а сам уехал на съемки. Так, Григорий Решетник живет привычной жизнью и находит силы радоваться мелочам. К примеру, прекрасной, почти весенней погоде.

Как Григорий Решетник отвлекается от тревожных новостей

Звезда советует хоть на несколько часов забыть о гаджетах и ​​новостной ленте, а заняться домашними делами, пойти на работу, выйти на свежий воздух и пообщаться с людьми. Сам он сейчас на телестудии, поэтому отвлекается работой.

Чтобы отвлечься от панических настроений, забудьте на несколько часов о новостях. И самое главное – делайте то, что зависит от вас. Верим, работаем, не паникуем. Я уверен, правда победит,

– заявил Григорий Решетник.

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"Любимый, спасибо тебе за твои слова", – поддержала его жена Кристина в комментариях. Фаны тоже благодарят Григория Решетника за оптимизм и веру в лучшее:

"Важные слова";

"Вдохновение и сил нам! Спасибо за поддержку";

"Спасибо за такие слова, очень важно не паниковать";

"Спасибо, Гриша, нам всем сейчас нужна поддержка";

"Без паники, поддерживаю. Все будет хорошо";

"Вместе мы сила".