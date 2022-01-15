Известная исполнительница Мадонна опубликовала новые редкие фото на личной странице в инстаграме. Она показала, как провела вечер с друзьями-звездами.

Интересно Ким Кардашян вернулась из отпуска и сходила на свидание с комиком.

Мадонна поужинала с Канье Уэстом

Мадонна, Канье Уэст, Джулия Фокс, Флойд Мэйуэзер и Антонио Браун собрались на ужин в ресторане Delilah в Лос-Анджелесе. Певица призналась, что такая вечеринка получилась случайно.

Сходили на ужин с Джулией, чтобы обсудить мой фильм... К нам присоединилось еще несколько человек,

– поделилась она.

Мадонна добавила, что готовит проект, о котором раньше не рассказывала. Фаны подозревают, что звезда планирует сама снять документальный фильм.

Знаменитость показала и кадры с совместного ужина. Все непринужденно позировали перед камерой. По фото становится ясно, что Джулия Фокс быстро подружилась с Мадонной.

Для похода в заведение актриса и избранница Уэста Джулия Фокс выбрала черные кожаные брюки с низкой посадкой от Factory New York и кожаный кроп-топ с длинным рукавом. Мадонна же была в платье Chopova Lowena.

Мадонна и Канье Уэст поужинали с друзьями / Фото из инстаграма Мадонны

Ужин прошел накануне скандала с Канье Уэстом