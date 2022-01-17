15 января звезда реалити-шоу Ким Кардашян устроила громкую вечеринку по случаю дня рождения дочери Чикаго. Девочке исполнилось 4 года. Также праздник был организован в честь дочери Кайли Дженнер Сторми.

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Канье Веста якобы не пригласили на день рождения дочери

Как заявил Канье Вест, его якобы на эту вечеринку не пригласили, а также скрыли от него локацию. Он опубликовал видео в сети.

Я просто поздравлю мою дочь с днем ​​рождения публично, потому что от меня скрывают, где проходит праздник. Я выкладываю это видео, потому что нужна ваша поддержка. Я звонил Ким, писал сообщение няням, я связался по телефону с Тристаном Томпсоном, и он сказал, что спросит у Хлои,

– рассказал рэпер.

Канье Вест считает, что его на день рождения не пригласили умышленно. Якобы для того, чтобы разлучить отца с детьми.

"Они проводят манипуляции, которые уже давно влияют на здоровье… Я не позволю этим играм все испортить. Они делают все для того, чтобы Чикаго запомнилось, что папы не было рядом", – пожаловался исполнитель.

Впрочем, Канье Вест смог прибыть на праздник к дочери. В то же время инсайдер сообщил, что на самом деле Ким Кардашян не имела в виду запретить рэперу проводить время с Чикаго. Пара раньше договорилась, что сначала Ким устроит для девочки вечеринку, а в 16 часов Канье заберет ее к себе.

Ким была шокирована тем, что он обвинял ее, хотя это была его идея организовать два мероприятия. Никто не пытался остановить его и помешать прийти на праздник, организованный Ким,

– пишет издание.

День рождения дочери Кардашян / Фото с инстаграм-сторис

День рождения дочери Кардашян / Фото с инстаграм-сторис

Добавим, что неизвестно, какие права на опеку над детьми имеет знаменитая бывшая пара. Еще весной прошлого года Канье Вест подал документы в суд с просьбой получить общую опеку над детьми. Однако сообщалось, что Ким Кардашян никогда не была против того, чтобы дети общались со звездным отцом.